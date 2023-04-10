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اصالة تهاجم مذيعة مصرية: مخلوقة غريبة

منذ دقيقتين
اصالة نصري

اصالة نصري

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لاتزال ازمة المذيعة المصرية اميرة شنب بعد ان هاجم كلب شرس يعود للأخيرة قبل اكثر من شهر الشاب محمد الماوي، فيما تتصدر احداث هذه القصة الترند وخصوصاً بعد وفاة الشاب.

هذا وعبرت المطربة السورية أصالة نصري عن سخطها مما جرى، ووجهت انتقادات لاذعة للمذيعة واصفة إياها بـ “المخلوقة الغريبة”.

ففي تغريدة على حسابها في تويتر علقت على تلك الماساة، كاتبة مساء أمس: “الصراحه شو هالإنسانة اللي حطت ببيتها كلب شرس وغبي وممكن يضر ناس”.

كما أضافت متسائلة: “شو هالمخلوقه الغريبه والله هاد قمّة الحرام والأذى للإنسانيه”.

إلى ذلك، اعتبرت أن تلك المأساة يجب أن تكون عبرة ودرساً للجميع، لاسيما لبعض الناس الذين يقتنون حيوانات شرسة فقط بهدف التباهي.

وكان الشاب الذي توفي أمس، تعرض في مارس الفائت لإصابات خطيرة بعد أن هاجمه كلب المذيعة من فصيلة بيتبول، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه دخل في غيبوبة.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس زوج شنب لاتهامه بالإهمال، وترك الكلب دون قيد أو تكميم، لاسيما بعد أن بينت التحقيقات أن الحيوان الشرس كان دائم التعدي على الجيران بعد قفزه من أعلى سور الحديقة.

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