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اصالة نصري تنعي الشاعر ناصر الجيل: شاعر وإنسان طيّب

منذ 6 دقائق
اصالة نصري

اصالة نصري

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نعى عدد كبير من نجوم الفن، الشاعر ناصر الجيل الذى وافته المنية صباح اليوم الاثنين 16\1\2023، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل.

وكتبت أصالة عبر صفحتها على تويتر:” شاعر وإنسان شاطر وطيّب ولسّه من ساعات بنتواصل لتعاون جديد حيكون بيننا وراح للدنيا التانية الله يرحمه أدعوا له أرجوكم حبايبي الله يحفظكم”.

وطرحت كلاً من النجمة أصالة نصري، والنجمة أسما لمنور، أول ديو غنائي يجمعهن باللهجة المغربية، بعنوان “سيد الغرام”، عبر موقع “يوتيوب”، وعدد من المتاجر الموسيقية الرقمية.

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