اصبح فقيراً ومفلساً.. ما جديد قصة أنتوني وصوفيا

من الواضح بأن المصائب أصبحت تلاحق البريطاني أنتوني جارنيت الذي ترك زوجته وأولاده وارتبط بلاجئة أوكرانية، حيث أعلنت الصحف البريطانية بأن البريطاني أصبح مفلسا وفقيرا، بسبب الاهتمام المتزايد من وسائل الإعلام بعلاقته الجديدة.

وقال جارنيت عن ذلك: «أريد أن أظهر للناس أنني لست مبتزا للرعاية الاجتماعية وأعرف ما هو الصواب، وكان لدي عمل ناجح للغاية كرست نفسي له، حتى في بعض الأسابيع قضيت أكثر من 80 ساعة في العمل»، وذلك بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وأشار إلى أنه الآن وزوجته الأوكرانية صوفيا كاركاديم، يحاولان البقاء على قيد الحياة، ولفت إلى أنه كان يدير شركة أمنية لديها عقود مع الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، لكنه خسر وظيفته لاحقا بسبب ظهور الصحفيين في مكان عمله ما أدى إلى إزعاج المسؤولين.

وتابع جارنيت أنه: «عشت على ما تدفعه الصحف لي، وما تساعدني به أفراد عائلتي، ولكن الآن لا أستطيع حتى تأثيث الشقة المستأجرة التي يعيش فيها الآن مع كاركاديم».

وكانت الصحف البريطانية أفادت بأن كاركاديم من لفوف «دمرت عائلة غارنيت في غضون عشرة أيام فقط من إقامتها في المملكة المتحدة».

ويذكر أن جارنيت وزوجته السابقة أقدما على إيواء فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، ولكن بعد بضعة أيام أنهى رب الأسرة عشر سنوات من الزواج وذهب مع الفتاة تاركا وراءه طفلين.