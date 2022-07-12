اعتداء جسدي ولفظي.. دعوى قضائية ضد جوني ديب تنتهي بتسوية

انشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة بقضية “جوني ديب” ضد زوجته السابقة “أمبر هيرد”. وفي سياق متصل، واجه الممثل الأميركي دعوى قضائية أخرى انتهت بتسوية مقابل مبلغ مادي.

اذ تمكن الفريق القانوني الخاص بـ “جوني ديب” من حل أزمة دعوى الاعتداء المرفوعة ضده من أحد أفراد طاقم فيلم City of Lies الذي قدمه عام 2018.

وتمت تسوية الدعوى وهي الأولى منذ قضيته البارزة ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، مقابل مبلغ مالي لم يكشف عنه.

وكان قد ادعى مدير موقع تصوير الفيلم “جريج روكي بروكس” أنه في 13 نيسان 2017 ، عندما أبلغ ديب عن قيود التصوير الخاصة بمجموعة الفيلم غضب ديب وأساء إليه لفظيا وجسديا، ونفى ديب هذه المزاعم في ذلك الوقت.

وزعم بروكس في شكوى مدنية رُفعت في محكمة لوس أنجلوس العليا، أن ديب ضربه مرتين في أضلاعه ثم صرخ، “سأمنحك 100000 دولار لكماتي الآن!” بينما كان في موقع تصوير فيلم “المتاهة” في لوس أنجلوس.

كذلك قال إن أنفاس ديب كانت “تفوح منها رائحة الكحول”، وإن حراس ديب الشخصيين اضطروا إلى تقييد الممثل جسديًا بعدما هاجم بروكس، وادعى بروكس أيضا أنه طُرد لرفضه التزام الصمت بشأن الحادث.

وكتب محامو بروكس: “في يوم الاثنين الذي تلا الحادث ، 16 نيسان 2017 ، عاد المدعي إلى مكتب الإنتاج للعمل على إنهاء العرض عند الوصول، أُبلغ المدعي بأن سيغال يريده أن يكتب ويوقع إعلانا يفيد بأنه لن يقاضي الإنتاج، وعندما رفض المدعي كتابة مثل هذا البيان ، تم إنهاء خدماته على الفور.”

وكان ديب قد نفى المزاعم الموجهة إليه، وكتب محامو ديب في إيداعات الرد أن بروكس “استفز” ديب الذي كان خائفا على سلامته.

وجاء في رد فريق ديب القانوني :” الأفعال التي اشتكى منها بروكس كان سببها سلوك غير قانوني وغير مشروع في أن بروكس تصرف عمدا وبصورة ضارة وأجرى أنشطته بطريقة تجعل المدعى عليه ديب يخشى على سلامته، ووفقا لملاحظات المدعى عليه ديب”.

كذلك قال أعضاء الطاقم في الفيلم، في وقت لاحق لصحيفة ديلي بيست، إن الرجلين “واجه كل منهما الآخر لثانية واحدة” ، لكن لم يتم إلقاء أي لكمات وهي معلومة دحضها محامي بروكس.

واعتبر النقاد أن محامية النجم الشهير، “كاميل فاسكيز”، استطاعت للمرة الثانية على التوالي الحصول على التسوية المناسبة لصالح موكلها جوني ديب بعدما حققا نجاحا كبيرا سويا في قضية آمبر هيرد وتصدرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب علاقتهما المقربة.