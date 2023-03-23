اعتذار حسن شاكوش من الصحافيين... إليكم التفاصيل

بعد انتشار تصريح منسوب إليه يتضمن إساءة الى الوسط الصحافي المعني بتغطية أخبار الفن، نفى فنان المهرجانات حسن شاكوش أن يكون قد تعمّد الإساءة إلى الصحافيين في تصريحه.

وقال شاكوش في تصريحات صحافية: “أنا أعتذر ولم أقصد أبداً الإساءة الى الصحافة ولا الى الإعلام المصري، وكنت أتحدث عن الأشخاص الذين ينتحلون صفة “صحافي”، وهم في الواقع لا صلة لهم بالصحافة”.

وأضاف: “هؤلاء الأشخاص المنتحلون صفة “صحافي” هم الذين يثيرون البلبلة، لكن الصحافة المصرية فوق رأسي ومش أي حد يقول أنا صحافي، أنا بتكلم في نقطة معينة ولم أتعمّد الإساءة للصحافة أبداً، ولا بد من محاسبة الأشخاص الذين ينتحلون شخصية الصحافي بهدف السيطرة على تلك الظاهرة”.

وكان حسن شاكوش قد تصدّر “تريند” مواقع التواصل الاجتماعى لما أثاره من جدل خلال الأيام الماضية، بعد تصريحه بأن “فلوس الصحافيين التي تعتمد على التريند والمشاهدات كلها حرام”… حيث كتب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعى “فايسبوك”: “فلوس الصحافيين اللي بيعتمدوا على المشاهدات والتريندات كلها حرام… أنت بتأكّل ولادك مال حرام”. وذلك رداً على الانتقادات التي طاولت مشهد سجود زوجته في حفلة زفافهما التي أُقيمت أخيراً وحضرها عدد كبير من نجوم الفن.