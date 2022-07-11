اعترافات مثيرة لقاتل شيماء جمال: "توسلت عشان أسيبها تعيش"

كشفت اعترافات المتهم أيمن حجاج قاتل زوجته الإعلامية المصرية شيماء جمال، عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتلها من قبل زوجها العضو بإحدى الهيئات القضائية المصرية.

وقبل أيام أحالت النيابة العامة في مصر المتهم أيمن حجاج وشريك له عاونه في القتل محبوسين على ذمة القضية، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار.

ونشرت وسائل إعلام محلية نص اعترافات أيمن حجاج خلال التحقيقات معه في النيابة العامة والذي أجاب فيها عن سؤاله بعلاقته بالمجني عليها ولماذا تخلص منها فأجاب:

“تزوجت المذيعة شيماء جمال في 17 فبراير 2019 بوثيقة زواج رسمية وأخفينا الزواج الرسمي لزواجي بأم أولادي، وخلال هذه الفترة اتفقنا على عدم إفشاء الخبر أو إعلانه إلا أن شيماء كانت مادية وبدأت بتهديدي بإفشاء أسراري وأسرار شريكي في أعمال مختلفة عن مهنتي”.

وأضاف: “كانت تعمل طوال الوقت على مساومتي على ثروتي مقابل الكتمان، فخططت للتخلص منها، واتصلت بشريكي ويدعي حسين الغرابلي، ووضعنا خطة لقتلها والتخلص منها، فاقترح عليّ صديقي قتلها ودفنها في منطقة بعيدة ونائية يصعب الوصول إليها، وظللنا نبحث عن مزرعة حتي وجدناها في منطقة البدرشين، ثم اشترينا أدوات الجريمة وكانت عبارة عن أدوات حفر وسلاسل وجنازير ومياه نار حصلت عليها بمعرفتي”.

وتابع المتهم اعترافه قائلا: “ذهبت وشريكي إلى المزرعة قبل أن أخبر شيماء وأخدعها بشراء مزرعة لها وهي الحيلة التي استدرجتها بها إلي مكان قتلها لعلمي بأنها تحب المال، ثم حفرنا قبرًا على عمق كبير وجهزنا كل شيء وذهبت أنا إلى شيماء وأخبرتها أنني وافقت على شروطها واشتريت لها مزرعة كبيرة في البدرشين باسمها ولكن عليها معاينتها مقدما قبل الشراء”.

وأردف حجاج خلال اعترافاته: “شيماء أول ما عرفت طارت من الفرحة وجت معايا من غير تفكير.. في الوقت ده شريكي كان في انتظارنا وأول ما دخلنا المزرعة قفلنا الباب وكان معايا مسدس نزلت على رأسها ضرب لغاية الدم ما طلع من كل حته”.

واستكمل: “كانت تصرخ وتستغيث وبتقولي حرام ارحمني خد كل حاجة بس سيبني أعيش أنا عندي بنت محتاجة ليا بس أنا مسمعتش كلامها وكملت ضرب فيها، وبعدين وقعناها علي الأرض ونزلت عليها بقطعة قماش وكتمت نفسها لغاية ما ماتت، وبعدين ربطنا الجثة بسلاسل وسحبناها للقبر اللي كنا حفرينه وقلبناها فيه ورمينا عليها مياه نار عشان نشوه معالم الجريمة وردمنا عليها وسيبناها ومشينا وروحت أنا قسم أكتوبر عملت بلاغ تغيب”.

كانت النيابة العامة في مصر قررت منذ أيام إحالة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال إلى محكمة الجنايات.

وبحسب البيان، الذي نشرته النيابة المصرية عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بإحالة كل من المتهمين أيمن حجاج، العضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي، صاحب شركة، إلى محكمة الجنايات.

وذكر النائب العام المصري في البيان، أن المتهم الأول، أيمن حجاج، وهو زوج المجني عليها، “أضمر التخلص من الأخيرة إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه”.

ومن ثم، “عرض المتهم الأول على نظيره الثاني معاونته في قتل زوجته، وقبل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططاً اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها” بحسب البيان.