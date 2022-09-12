اعلامية مصرية: اللي حصل مع ميرفت أمين وقاحة

علقت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة، على الصورة المتداولة للفنانة ميرفت أمين، والتي تم التقاطها لها في عزاء المخرج علي عبد الخالق، وتم تداول صورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتسببت في جدل واسع حول وجهها الشاحب الذي ظهرت به خلال العزاء.

وقالت مفيدة شيحة، في برنامجها التلفزيوني: “اللي حصل مع ميرفت أمين وقاحة، ومرفضوض كل الرفض، لاننا عارفين طول عمرنا أن ميرفت أمين معشوقة الجماهير”.

وأضافت مفيدة شيحة، أنه :”مافيش راجل في الوطن العرب لم يعشق الفنانة الجميلة ميرفت أمين”، متابعة أن ميرفت أمين بكت في عزاء حضرته وتم تصويرها في هذه اللحظة وماينفعش التصوير في لحظات الحزن.

ميرفت أمين، هي من مواليد 24 نوفمبر 1946، وتبلغ من العمر حالياً 75 سنة.

ويذكر وُلدت في المنيا من أب مصري وأم اسكتلندية، وكانت من أشهر الممثلات في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين في السينما المصرية، حصلت على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية.

بدايتها الفنية كانت من خلال الجامعة حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مسرحية مطار الحب مع الفنان عبد المنعم مدبولي وقد اكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1965 من خلال فيلم نفوس حائرة ومنه انطلقت في عالم الفن وقدمت عدة أعمال فنية للسينما والتلفزيون.