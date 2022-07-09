اغلى طبق بطاطا في العالم يدخل موسوعة "غينيس".. اليكم مم يتكون

حطم مطعم في نيويورك، رقمًا قياسيًا في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، بعدما قدم طبق بطاطس مقلية “فرينش فرايز” بقيمة 200 دولار أمريكي.

وقامت الموسوعة بمنح Serendipity3 على الجانب الشرقي العلوي في مانهاتن، لقب المطعم الذي يقدم أغلى بطاطس مقلية في العالم يحمل اسم Creme de la Creme Pommes Frites.

وكشفت وكالة الأنباء “يو بي أي” الأمريكية في تقرير لها، أن المطعم سيدرج طبق البطاطس في قائمة الطعام الخاصة به يوم 13 يوليو القادم.

ويتكون الطبق من بطاطس تشيبربيك وخل طبيعي والقليل من الزبدة وزيت الكمأة وغبار الذهب الصالح للأكل عيار 23 قيراط، وغيرها من الإضافات الطبيعية باهظة الثمن.