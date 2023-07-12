افتتاح الدورة 18 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

بدأ معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب دورته الثامنة عشر، الأربعاء، بمشاركة أكثر من 70 دار نشر مصرية وعربية وبرنامج زاخر بالندوات واللقاءات وورش العمل يمتد حتى 26 يوليو تموز.

ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المختلفة منها الحفاظ على الهوية وتطوير التعليم وتحديات الإعلام الحديث والكتابة الإبداعية، كما يشمل البرنامج الثقافي مجموعة من ورش التدريب على الكتابة الهيروغليفية والخط العربي وأساسيات الكتابة الأكاديمية.

ويخصص المعرض برنامجا خاصا بالذكاء الاصطناعي من خلال ورشة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التسويق والإعلام الرقمي وحلقة نقاشية عن الميتافيرس.

ويشارك في فعاليات المعرض مجموعة من الأدباء والفنانين والشعراء منهم الكاتب محمد سلماوي والروائي إبراهيم عبد المجيد والموسيقار هاني شنودة ونقيب الممثلين أشرف زكي والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد والرئيس السابق لجامعة الأزهر محمد المحرصاوي.

وتبدأ الفعاليات الثقافية غدا الخميس بندوة على المسرح الصغير لقاعة المؤتمرات بعنوان (أحمد عبد المعطي حجازي ومسيرة عطاء) يتحدث فيها عدد من النقاد والأكاديميين تليها جلسة قراءات قصصية لبعض من الكتاب العرب من سوريا والمغرب ولبنان والسودان وفلسطين والأردن.

كما يستضيف المعرض صناع وأبطال المسلسل التلفزيوني (رشيد) وينظم لقاء مفتوحا للجمهور مع الممثل فتحي عبد الوهاب يوم الجمعة.

وقال محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية والمشرف على المعرض، إن المنظمين حرصوا على إعداد برنامج ثقافي متنوع بهدف استقطاب أكبر عدد من الجمهور.

وأضاف في تصريحات بعد الافتتاح أن هناك جزءا من المعرض خُصص للكتب القديمة والمستعملة، مشيرا إلى وجود نحو 100 فعالية مصاحبة.

ومع افتتاح المعرض للجمهور تدفق المئات للتجول بين أروقته وتفقد أجنحته المختلفة كما حرصت أسر كثيرة على اصطحاب أبنائها في رحلة معرفية جديدة.

وقالت أماني يوسف إنها اصطحبت أبناءها للمرة الأولى لزيارة المعرض من أجل استكشاف الكتب الجديدة خاصة كتب الأطفال، مشيرة إلى أن العطلة الصيفية فرصة للصغار لممارسة أنشطة ثقافية بمكتبة الإسكندرية والانضمام للورش المخصصة للأطفال في المعرض.

كما قال مصطفى كمال، الموظف بالمعاش، إنه جاء في أول يوم للمعرض من أجل شراء الكتب المستعملة، مبينا أن الإصدارات الجديدة أسعارها مبالغ فيها ولذا يحرص على شراء الكتب المستعملة لانخفاض سعرها ووجود بعض الاصدارات القديمة ذات القيمة العالية.