افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44 في دار الاوبرا المصرية

افتتح الليلة مهرجان القاهرة السينمائي دورته الرابعة والاربعين في دار الاوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة ومجموعة كبيرة من النجوم والنجمات ومنهم يسرا ومحمود حميدة ونيللي كريم والهام شاهين وليلى علوي واحمد الفيشاوي ومنة شلبي وغيرهم الذين مروا على السجادة الحمراء. وبعدها أعلن عن بدء فعاليات الدورة بعرض للراحل سمير صبري ثم تم تكريم المخرجة كاملة أبوذكري، “جائزة فاتن حمامة للتميز” منذ قليل، خلال حفل افتتاح الدورة الـ44 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقام الآن بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وصعدت النجمة نيللي كريم لمسرح الحفل لتقديم جائزة “فاتن حمامة للتميز” للمخرجة كاملة أبو ذكري، والتي تعد شريكة أساسية في نجاح أعمالها الدرامية.

ويأتي تكريم كاملة أبوذكري في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، تقديرًا لما قدمته خلال مسيرتها الفنية والتي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي، واستطاعت من خلالها خلق أسلوبًا مختلفًا في الإخراج لتتميز به في مصر والوطن العربي.

كما كرّمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منذ قليل المخرج المجري الكبير “بيلا تار

وصعد المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى المسرح لتقديم المخرج المجري الكبير “بيلا تار” وقام الفنان حسين فهمي بتسليمه درع التكريم، بالإضافة إلى عرض فيلمًا قصيرًا يتضمن لمحات عديدة من حياته، وتوجه المخرج أمير بالشكر لمبرمجي وفريق عمل المهرجان.

و”بيلا تار” يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، فلم يقتصر على الإخراج فقط ولكنه منتجًا ومؤلفًا أيضًا، وُلد عام 1955 وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981، وبعدها بدأ مسيرته الفنية التي كانت حافلة بالعديد من النجاحات في سن مبكر، وذلك من خلال سلسلة أفلام وثائقية وروائية والتي وصفت بأنها كوميديا سوداء، حيث كانت أغلب أعماله التي تم إنتاجها تتميز بأنها بالأبيض والأسود، وأستُخدم فيها لقطات بطيئة مطولة وقصص غامضة ذات نظرة فلسفية تشاؤمية للتعبير عن الإنسانية، كما أستعان بممثلين غير محترفين لتحقيق أكبر قدر من الواقعية التي تميزت بها في أعماله.

ومن أبرز أعمال المخرج المجري بيلا تار: “Családi tüzfészek” عام 1979، “Panelkapcsolat” 1982، “A londoni férfi” عام 2007، “Damnation” 1988، “Satantango” 1994، “The Turin Horse” في 2011، “The Man from London” عام 2007، “Missing People” 2019، وغيرها.

تشهد الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشاركة عدد من الفنانين والنقاد والمخرجين في لجان تحكيم العديد من المسابقات.

المسابقة الدولية:

وتترأس المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي لجنة تحكيم المسابقة الدولية، كما تضم اللجنة كل من مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح (مصر)، الممثلة سوارا بهاسكار (الهند)، المؤلف الموسيقي راجح داود (مصر)، الممثلة ستيفانيا كاسيني(إيطاليا)، المخرج خواكين ديل باسو (المكسيك)، الممثل سمير قواسمي (فرنسا).

أسبوع النقاد الدولية:

بينما يشارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية كل من: الكاتب بين شاروك (المملكة المتحدة)، الممثل كريم قاسم (مصر) ، الناقدة هدى إبراهيم (فرنسا).

جائزة أفضل فيلم عربي:

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، كل من: الممثل أحمد مجدي (مصر)، المبرمجة دوروتا لِخ (بولندا)، الممثلة نور (لبنان).

آفاق السينما العربية:

كما يشارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، كل من: الممثل ميشيل كمون (لبنان)، المنتجة مفيدة فضيلة (تونس)، مصممة الملابس ريم العدل (مصر).

مسابقة الأفلام القصيرة:

يترأس المخرج الإيطالي مايكلأنجلو فرامّارتينو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وتضم في عضويتها كل من: المنتج والسيناريست والمخرج أحمد عامر (مصر)، الممثلة ريم تركي (فرنسا /تونس).

وفي الختام تم تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة على مسيرتها الفنية الطويلة التي بدأت وهي في عمر الخمس سنوات. وبعدها بدأ عرض فيلم Fabelmans لستيفن سبيلبرغ.