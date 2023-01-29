افتقار للإبداع.. باريس سان جيرمان يكتفي بنقطة واحدة بتعادله أمام ستاد رانس

واصل باريس سان جيرمان نتائجه السيئة عندما اهتزت شباكه قرب النهاية ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه ستاد رانس بعد أن أكمل اللقاء بعشرة لاعبين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (الأحد 29-1-2023).

منح نيمار التقدم لصاحب الأرض في بداية الشوط الثاني قبل طرد زميله ماركو فيراتي بعد وقت قليل من مشاركته كبديل.

وأدرك فلوريان بالوجن التعادل لرانس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأهدر باريس سان جيرمان، الذي افتقر للإبداع، فرصة تعزيز صدارته بفارق خمس نقاط واستغلال تعثر لانس وأولمبيك مرسيليا وموناكو بعد تعادل منافسيه أمس السبت.

ويملك حامل اللقب، الذي خسر مرتين في آخر ثلاث مباريات، 48 نقطة من 20 مباراة متقدما بثلاث نقاط على لانس.

ولدى مرسيليا 43 نقطة في المركز الثالث.

ويأتي رانس في المركز 11 برصيد 26 نقطة بعدما عزز سجله الخالي من الهزيمة في الدوري إلى 12 مباراة.

وقال دانيلو بيريرا لاعب وسط سان جيرمان “لا توجد كلمات لدي لوصف المباراة، نحتاج لتغيير العقلية”.

وأضاف “يجب أن نعاني سويا، إن لم نفعل ذلك ستكون الأمور صعبة علينا”.

بدأ سان جيرمان بالثلاثي كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار لأول مرة هذا العام، لكن غاب تأثيرهم في الشوط الأول الذي أنهاه حامل اللقب بتسديدة واحدة على المرمى، أما رانس الذي لعب بدفاع متماسك هدد مرمى مضيفه عبر مارشال مونيتسي وأليكسيس فليبس وبالوجن.

ودفع هذا المدرب كريستوف جالتييه لاستبدال فيتينيا بفيراتي في وسط الملعب، وكانت بصمة اللاعب الإيطالي فورية بعد أن فرض سان جيرمان الضغط أخيرا.

وفي الدقيقة 51 غيرت تسديدة ميسي اتجاهها لتصل إلى نيمار الذي راوغ يهفان ديوف وسدد في الشباك.

لكن مساهمة فيراتي استغرقت 14 دقيقة فقط إذ تعرض للطرد عقب مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد بسبب تدخل عنيف ضد جونيا إيتو.

لكن سان جيرمان واصل هيمنته واقترب سيرجيو راموس من مضاعفة التقدم بضربة رأس كما ألغي هدف لأشرف حكيمي للتسلل.

وبدا أن أصحاب الضيافة في طريقهم لحسم النقاط الثلاث قبل أن يجد بالوجن مساحة خلف راموس ليركض ويراوغ الحارس جيانلويجي دوناروما ويسدد في المرمى الخالي منتزعا نقطة مستحقة لرانس بهدفه الشخصي 11 هذا الموسم.

وفي وقت سابق اليوم فاز أولمبيك ليون 2-صفر على أجاكسيو محققا انتصاره الأول في آخر أربع مباريات بالدوري بفضل هدفي يوان لوبينان وألكسندر لاكازيت.

وتوترت الأجواء بعد صفارة النهاية مع وقوع مشاجرة بين طاقمي الفريقين.

ويحتل ليون المركز التاسع ولديه 28 نقطة.