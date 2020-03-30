اقتراح جديد لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية الخطة التي يمكن أن يلجأ إليها مسئولو كرة القدم في إنجلترا، كي يتم استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، في ظل توقف البطولة مع انتشار فيروس ”كورنا“ المستجد في أوروبا بشكل خاص.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة اللاعبين، يدرسون الآن إمكانية وضع لاعبي الأندية المنافسة في البريمييرليغ تحت عزل صحي صارم في الفنادق لمدة شهر، قبل استئناف المسابقة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن الخطة تقوم على استئناف البريمييرليغ في يونيو المقبل، مع ضغط المباريات، وإخضاع اللاعبين لعزل صحي صارم في الفنادق، وإقامة المباريات دون جمهور، لمنع أي فرصة لتفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، ”كوفيد-19″، في صفوف لاعبي الأندية الإنجليزية.

ومضت تقول: ”سيتم تعقيم الملاعب والفنادق التي سيقيم فيها اللاعبون بشكل شامل، وسوف يتم عزل اللاعبين، وذلك على أمل استكمال الموسم الكروي ونهايته في يوم 12 يوليو المقبل، حيث تنتهي العقود الخاصة بحقوق البث التلفزيوني في 15 من نفس الشهر“.

ونقلت عن مصادر كروية مطلعة قولها إن التوقعات تشير إلى أن تفشي فيروس ”كورونا“ سيصل إلى ذروته خلال الأسابيع الثلاث المقبلة.

وأكدت أن الوصول إلى حل لتلك الأزمة وإكمال الموسم سيؤدي إلى إضفاء بعض الترويح على المواطنين الإنجليز، الذين يعانون من العزل الصحي في ظل انتشار ”كورونا“، إضافة إلى إنقاذ اتفاق حقوق البث التليفزيوني، حتى لا تضطر الأندية لسداد ما يقرب من 780 مليون جنيه إسترليني لشركات البث.

وتابعت: ”من بين المقترحات زيادة عدد اللاعبين في قوائم الأندية، والسماح بإضافة لاعبين أجانب آخرين فوق العدد المسموح به، وذلك لمساعدة الأندية في مواجهة ضغط المباريات الذي يمكن أن يشهد إقامة 10 مباريات في شهر واحد“.

وأشارت إلى أن الأندية تخشى من استمرار حرمان الجماهير من حضور المباريات حتى أكتوبر المقبل، نظراً لاستمرار حالة القلق إزاء الوضع الصحي، إضافة إلى السيناريو الأسوأ، وهو عدم السماح بفتح الملاعب من الأساس، في حالة تفاقم الأوضاع.