اكتشافات أثرية "مذهلة" في أم القيوين

اكتشف علماء آثار قطعا أثرية ومسكوكات ذهبية يقدر عمرها بـ 2000 عام في موقع تل أبرق الأثري بإمارة أم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعثر خبراء في الموقع الأثري على ما يعتقدون أنه تقليد لعملات ذهبية رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي، إضافة إلى تمثالين حجريين ونقش باللغة الآرامية.

ووصف مدير البعثة الأثرية الإيطالية في أم القيوين، ميكيليديلي إسبوستي، الاكتشافات بأنها مذهلة، قائلا: “توصلنا مؤخرا إلى هذا الاكتشاف المذهل لبعض العملات الذهبية، كانت هذه العملات متداولة في القرن الأول الميلادي. إنها تقليد للعملات المعدنية التي تم سكها في الإمبراطورية الرومانية في فرنسا، في ليون على وجه التحديد”.

وحول الموقع الذي تم فيه العثور على أحدث اكتشافات قالت رانيا حسين رئيسة قسم الآثار بدائرة السياحة والآثار بأم القيوين، التي تعاونت مع البعثة الإيطالية: “متواجدين في موقع تل أبرق، يرجع تاريخ الموقع إلى 2500 قبل الميلاد حتى 300 ميلادي، ويظهر ذلك بوضوح في الطبقات الأثرية للموقع”.

وأضافت رانيا حسين لتلفزيون “رويترز” أنه سيتم عرض المكتشفات الجديدة وقطع أثرية أخرى بأم القيوين في متحف آثار جديد سيُفتتح قريبا، قائلة “تعمل الدائرة حاليا على تجهيز مجموعة فريدة ومميزة من القطع الأثرية التابعة لجميع مواقع إمارة أم القيوين لجميع الحقب التاريخية من العصر الحجري الحديث مرورا بجميع الحقب التاريخية حتى فترة ما قبل الإسلام”.