الجمعة 5 شوال 1443 ﻫ - 6 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اكتشاف أطول الأشجار في العالم ⁩بغابة عمرها 4 ملايين عام

3 - مايو - 2022
آخر تحديث: 3 - مايو - 2022 9:50 صباحًا
غابات الأمازون

غابات الأمازون

A A A
طباعة المقال

كل يوم نسمع عن أكتشاف جديد وغريب، فرغم الاكتشافات التى توصل لها العلماء والباحثون، الا انه هناك خبايا كثيرة علي الأرض لا نعرف عنها شيئاً، ومؤخراً تم كشف عدد من باحثي الحفريات أن عمر إحدى الغابات على جزيرة بورنيو على الحدود بين إندونيسيا وماليزيا وبروناي يزيد عن 4 ملايين سنة.

كما ووجد فريق بحث دولي بقيادة جامعة ولاية بنسلفانيا أن المشهد الحالي للجزيرة يشبه ما كان موجوداً خلال عصر البليوسين، منذ 5.3 إلى 2.6 مليون سنة، بحسب صحيفة “اكسبريس” البريطانية.

وقال بيتر ويلف، أستاذ علوم الأرض في كلية ولاية بنسلفانيا وعضو هيئة التدريس في معاهد الطاقة والبيئة ” إننا وجدنا العديد من الحفريات أكثر من أي مجموعة نباتية أخرى”، متابعا “الأوراق الأحفورية في المناطق المدارية الرطبة نادرة جدًا بسبب الغطاء الواسع والتربة “.

وليس هذا فحسب حيث أشار إلى أنه في الماضي، كان الباحثون يقصرون دراساتهم على حبوب اللقاح المتحجرة في بورنيو، والتي تكون شديدة المقاومة للتحلل.

ورغم ذلك أشار الدكتور ويلف إلى أنه نظراً لأن حبوب اللقاح لا يتم حفظها بشكل جيد في كثير من الأحيان، فإن هذه البيانات لا توفر معلومات كاملة عن المناظر الطبيعية للنباتات القديمة في المناطق الاستوائية الآسيوية.

آما بالنسبة الى الباحثين، قدمت هذه الدراسة أدلة كافية لإظهار أن المناظر الطبيعية الحالية وتنوع الغطاء النباتي مشابه جداً لما كان موجوداً خلال عصر البليوسين، منذ 5.3 إلى 2.6 مليون سنة.

    المزيد من منوعات

    لاعبو فريق اينتراخت فرانكفورت
    اينتراخت فرانكفورت لأول نهائي أوروبي له منذ عام 1980
    ايلون ماسك
    ماسك يرأس تويتر “مؤقتاً” بعد إتمام صفقة الاستحواذ
    جوني ديب وطليقته آمبر هيرد
    أمبر هيرد: جوني ديب ضربني ووصفني “بالعاهرة”!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    بعد فشل بعض الممثلين بتسويق التيار.. باسيل “اكل الضرب”
    بوتين ووزير الدفاع الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هل يفعلها بوتين حقاً في التاسع من أيار الحالي؟!
    لائحة بيروتية تنسحب من السباق الانتخابي!