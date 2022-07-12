اكتشاف جزء من وجه أقدم أوروبي في كهف بإسبانيا

أعلنت مؤسسة أتابويركا أن العلماء اكتشفوا جزءا من وجه أقدم أوروبي في كهف Sima del Elefante بجبال سييرا دي أتابويركا الواقعة في شمال إسبانيا.

وجاء في بيان المؤسسة “عثر علماء الآثار على وجه أول أوروبي في أتابويركا. … إنه جزء من وجه إنسان، قد يكون عمره حوالي 1.4 مليون سنة”.

ويعتقد علماء الآثار، أن جزء الفك الذي عثروا عليه، ربما يكون لشخص من إحدى المجموعات الأولى التي استقرت في أوروبا.

وتعتبر مواقع الكهوف التي سكنها الإنسان القديم في جبال سييرا دي أتابويركا في شمال إسبانيا من أقدم المواقع في أوروبا الغربية التي سكن فيها الإنسان القديم.

رفاة أول ضحية لعملية قتل بآلة حادة في التاريخ

يذكر أن علماء الآثار الأسبان عثروا على رفاة أول انسان في التاريخ توفي مقتولا بطعنتي آلة حادة.

اكتشف علماء الآثار هذه الرفاة، التي تعود الى شخص قتل قبل 430 ألف سنة، في كهف بإسبانيا. كما عثروا على رفاة 28 شخصا آخر (انسان نياندرتال) في نفس الكهف.

أثارت اهتمام العلماء، جمجمة فيها آثار جروح يعتقدون انها نتيجة طعنتين بآلة جارحة مثل السكين، في منطقة الجبين، فوق العين اليسرى. وبعد اجراء التحاليل اللازمة، تبين ان الجمجمة تعود الى شخص شاب، ولكن لم يحدد جنسه (انثى أم ذكر) ويعتقد الخبراء انه قتل على يد أنسان الانياندرتال.

حدد العلماء عمر الجمجمة بـ 430 ألف سنة، لذلك يعتقدون انهم عثروا على رفاة أقدم ضحية قتل في التاريخ، لأنهم لم يعثروا من قبل على غيره حتى الآن . ولكن يجب اثبات هل توفي نتيجة جريمة قتل أم نتيجة تقاليد وطقوس معينة. وحسب احدى الروايات، قتل الشخص أولا ثم رميت جثته في خندق عميق.

أما نتائج فحوصات الطب الشرعي، فتشير الى ان الإصابات ليست ناتجة عن السقوط من مكان مرتفع، وهذا يؤيد رواية مقتله بآلة حادة.

يعتقد الخبراء ان هذا الكهف كان يستخدم كمقبرة لدفن الموتى في ذلك الوقت.

وتجدر الاشارة الى أن كهف “سيما دي اويسوس” معروف جيدا بالنسبة لعلماء الآثار، وتجري فيه حفريات منذ أكثر من 30 سنة. في عام 2013 تمكن العلماء من الحصول على نماذج الحمض النووي من عظام وجدت في الكهف، تشير الى ان انسان النياندرتال كان يعيش في هذا المكان.