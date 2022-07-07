اكتشاف حفريات ديناصور في الأرجنتين عاش قبل 90 مليون

تقدم حفريات ديناصور شرس برأس ضخم مغطى بالنتوءات والحراشف التي تذكر بوحش الجارجول الأسطوري عُثر عليها في الأرجنتين نظرة ثاقبة عن تطور بعض من أكبر الديناصورات المفترسة على الأرض.

وقال علماء اليوم الخميس إنهم اكتشفوا في شمال باتاجونيا بقايا هياكل عظمية كبيرة لنوع غير معروف من قبل من الديناصورات يسمى ميراكسيس جيجاس، ومنها واحدة من أكثر الجماجم اكتمالا لديناصور كبير آكل للحوم تم اكتشافه.

وكان ميراكسيس، الذي عاش قبل نحو 90 مليون سنة خلال العصر الطباشيري، يتراوح طوله ما بين 11 إلى 12 مترا ويزن نحو 9000 رطل (4 أطنان مترية).

وتنتمي جميع الديناصورات الآكلة للحوم إلى مجموعة ذات قدمين تسمى الثيروبودات.

وقال خوان إجناسيو كانال، عالم الحفريات في وكالة الأبحاث الأرجنتينية (كونيست) بمتحف إرنستو باخمان للحفريات، وهو المعد الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة كارانت بايولوجي (علم الأحياء الحالي)، إن طول جمجمة الديناصور من فصيلة ميراكسيس تجاوز 127 سنتيمترا.

وقال بيت ماكوفيتشكي، عالم الحفريات بجامعة مينيسوتا والذي شارك في إعداد الدراسة “العديد من عظام الوجه وسقف الجمجمة كانت مغطاة بالنتوءات والتجويفات والشقوق، مما يعطيها مظهرا شرسا مثل جرجول القرون الوسطى”.

وكان لميراكسيس فك قوي ذو أسنان مدببة طولها 15 سنتيمترا وله مخالب قدم أكبر من أي من الثيروبودات الكبيرة.

وتابع أنه على الرغم من كبر جسم الديناصورات من هذه الفصيلة فإن طول ذراعيه كان يزيد قليلا عن 60 سنتيمترا بما يعني أنها “قصيرة على نحو يثير السخرية”.

وقدمت الديناصورات من فصيلة ميراكسيس أول دليل على قصر طول الأطراف الأمامية في هذه المجموعة.