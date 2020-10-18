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اكتشاف علامة ثانية للحياة على كوكب الزهرة

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 11:32 مساءً
كوكب الزهرة

كوكب الزهرة

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عثر علماء على الحمض الأميني ” جلايسين” (هو الأصغر بين العشرين من الأحماض الأمينية التي توجد عادة في البروتينات) على كوكب الزهرة، والذي قد يشير إلى وجود الحياة على هذا الكوكب، وذلك من خلال استخدام التلسكوب الراديوي الموجود في صحراء أتاكاما، وكانت الإشارة أكثر وضوحًا بالقرب من خط الاستواء للكوكب، بينما لم يتم ملاحظتها بالقرب من القطبين، وفق موقع ” arXiv”.

ووفقا للعلماء، فإن الفيزياء الفلكية والفيزياء الكيميائية والفيزياء الحيوية تعتبر توليد الجلايسين من جزيئات بسيطة ذات أهمية كبيرة للتطور الكيميائي وأصل الحياة.

وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يمكن أن يسير إلى وجود أشكال حياة مبكرة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة.

وأصبحت مسألة دراسة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة ذات أهمية خاصة بعد أن أعلن علماء من ماساتشوستس وكارديف في ايلول الماضي أنهم عثروا على غاز الفوسفين في سحب الكوكب، مما قد يشير إلى وجود حياة عليه.

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