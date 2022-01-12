الأربعاء 9 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 12 يناير 2022 |
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اكتشاف لعبة “نرد” عمرها 4000 عام في عُمان

منذ 9 دقائق
لعبة نرد

لعبة نرد

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أعلن علماء الآثار العاملون في سلطنة عمان العثور على لعبة لوحية حجرية، يحتمل أنها كانت تمارس قبل أربعة آلاف عام.

وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن عمليات الحفر تجري في وادي قميرة شمال سلطنة عمان في موقع مستوطنة قديمة تحت إشراف خبراء من جامعة وارسو ووزارة السياحة العمانية.

وقد عثر علماء الآثار على هذه اللعبة اللوحية الحجرية بين أنقاض غرفة، وتمكنوا من تحديد 13 مربعا في وسطها حفرة صغيرة. ووفقا لرئيس فريق التنقيب بيتر بيلينسكي من جامعة وارسو، ما يعد اكتشافا “نادرا”.

ويضيف بيلينسكي، “أشهر لعبة لوحية مماثلة عثر عليها في مدينة أور في بلاد ما بين النهرين (العراق حاليا) ، وهناك ألعاب لوحية مشابهة اكتشفت في الهند”.

ويشير الخبير، إلى أن قواعد هذه اللعبة قد ضاعت مع مرور الوقت، وأن أقرب لعبة مكافئة لها في عصرنا الحديث قد تكون لعبة النارد، التي يلعبها شخصان.

ويذكر أن عمليات الحفر في وادي قميرة بدأت عام 2015، حيث اكتشف علماء الآثار خلال هذه الفترة أنقاضا وقطعا أثرية تعود إلى خمس فترات أثرية مختلفة بما فيها العصر الحديدي الذي اتقن فيه الإنسان عمليات التعدين.

ويقول بيلينسكي، “كل هذا يثبت أن وادي قميرة كان مكانا مهما في تاريخ عمان القديم”.

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