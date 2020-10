اكتشاف مدهش لـ”ناسا”… ماء على سطح القمر

أعلنت إدارة الفضاء الأميركية “ناسا”، الاثنين، للمرة الأولى عن وجود ماء على السطح المضيء للقمر في اكتشاف مذهل.

واكد مدير وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، جيم برايدستاين، في تغريدة وجود مياه على سطح القمر.

وكتب برايدستاين على تويتر الاثنين: “تأكدنا من وجود مياه على سطح القمر المقابل للشمس للمرة الأولى باستخدام تلسكوب SOFIA”.

وأضاف: “لا نعرف حتى الآن إذا كان بإمكاننا استخدام هذه المياه كمصدر، لكن اكتشاف المياه عامل رئيسي في الخطة الاستكشافية أرتمس”.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020