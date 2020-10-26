اكتشاف مدهش لـ”ناسا”… ماء على سطح القمر

أعلنت إدارة الفضاء الأميركية “ناسا”، الاثنين، للمرة الأولى عن وجود ماء على السطح المضيء للقمر في اكتشاف مذهل.

واكد مدير وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، جيم برايدستاين، في تغريدة وجود مياه على سطح القمر.

وكتب برايدستاين على تويتر الاثنين: “تأكدنا من وجود مياه على سطح القمر المقابل للشمس للمرة الأولى باستخدام تلسكوب SOFIA”.

وأضاف: “لا نعرف حتى الآن إذا كان بإمكاننا استخدام هذه المياه كمصدر، لكن اكتشاف المياه عامل رئيسي في الخطة الاستكشافية أرتمس”.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020

ووفق بيان صحفي لـ”ناسا”، فإن هذا الاكتشاف تم تأكيده من خلال مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء، والذي يعرف اختصارا باسم “صوفيا”، وتم نشر نتائج ما توصل إليه في مجلة “نيتشر أسترونومي” العلمية.

واكتشف مرصد “صوفيا”، وجود جزئيات المياه في أكبر فوهة يمكن مشاهدتها من الأرض، وهي في النصف الجنوبي للقمر.

واستطاعت الاكتشافات السابقة رصد وجود شكل من أشكال الهيدروجين، حيث تم تحديد وجود المياه بدقة وبتركيزات مختلفة، ضمن نطاق متر مكعب واحد من التربة على سطح القمر.

وقال مدير قسم الفيزياء الفلكية في مقر ناسا، بول هيرتز: “لقد أصبح لدينا مؤشرات على أن الماء بتركيبته التي نعرفها موجود في المنطقة التي تضيئها الشمس على سطح القمر”.

وأشار إلى أن هذا الاكتشاف الجديد سيثير العديد من الأسئلة حول ما نعرفه عن سطح القمر.

وأوضح بيان ناسا، إلى أن الاكتشاف الجديد يعني إعادة التفكير بكيفية تكوين المياه واستمرار وجودها على سطح القمر الخالي من الهواء.