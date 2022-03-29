الأبراج الأكثر عرضه للإكتئاب.. أبرزها الحوت

الاكتئاب هو حالة عقلية شائعة وخطيرة تسبب شعوراً مستمراً بالحزن وانعدام القيمة والقلق وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، وظهر مجموعة من علماء الفلك ليأكدوا بأن هناك مجموعة الأبراج الفلكية قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالإكتئاب، وذلك بسبب طبيعة شخصيتهم، وذلك بحسب ما نشره موقع” the minds journal”.

برج الحوت

مواليد برج الحوت من الأبراج الحساسة للغاية، والتي تقدر المشاعر، لذلك هم أكثر الأبراج عرضة للإصابة بالأكتئاب، فهم يفضلون المعاناة في صمت.

برج السرطان

برج السرطان من الأبراج التي تميل بشكل كبير إلى الأصابة بالاكتئاب، فهم من الأشخاص الحساسون للغاية، ومهتمون، وعاطفون.

برج العقرب

مواليد برج العقرب يكتئبون بسبب علاقتهم العاطفية، فهم من الأبراج الحساسة للغاية أتجاة أحبائهم.

برج الجدي

يعشقن مواليد برج الجدي المثالية في كل شئ، فقد يصابوا بالأكتئاب بسبب خططهم الفاشلة، أو بسبب علاقاتهم العاطفية.

والأبراج هي تقسیمات للدّائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجاً، ويتم تقسيمهم لـ4 مجموعات، وهم الأبراج النارية “برج الحمل، برج الأسد، برج القوس”.

والأبراج المائية «”رج السرطان، وبرج الحوت، وبرج العقرب”، والأبراج الهوائية “برج الجوزاء، برج الدلو، برج الميزان”، والأبراج الترابية “برج العذراء، برج الثور، برج الجدي”.