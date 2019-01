“الأخت السرية” تدعم رهف القنون وتقدم لها المساعدة… والأخيرة تعلق

تلقت الفتاة السعودية رهف محمد القنون، اللاجئة في كندا، دعما من حركة تدعى “الأخت السرية” وصفته رهف بأنه “عمل رائع”.

وجاء دعم الحركة التي تطلق على نفسها “الأخت السرية” بتوجيه نداء عبر موقع “gofundme” لجمع التبرعات لصالحها، قالت فيه إن رهف “أصبحت رمزًا عالميًا للنساء اللواتي يحاولن الهروب من الظلم، الرجاء المساعدة في إنقاذ حياتها”.

​وتستهدف الحملة جمع 100 ألف دولار أمريكي، غير أنها تمكنت من جمع حوالي 7000 دولارا أمريكا، بعد 20 يوما من إطلاق نداء التبرع على موقع “gofundme” الشهير.

وأطلقت الحركة حملة التبرع إثر فرار الفتاة السعودية إلى تايلاند ومنها إلى كندا، وجاء في نص النداء أن “رهف القنون التي لا تزال مراهقة في الثامنة عشرة من عمرها، أظهرت قدرا هائلا من الشجاعة بعد فرارها من بلدها وعائلتها في المملكة العربية السعودية”، ولاقت الفتاة دعما عالميا على مواقع التواصل الاجتماعي.

If she goes back to Saudi she will probably be killed or locked or even raped for the rest of her life! Please help!!! #save_rahaf #SaveRahaf

وأضافت الحركة: “باعتبارنا أختا سرية عالمية، فإننا سوف نعتني بها بمجرد وصولها بأمان، لكننا بحاجة إلى المساعدة للتأكد من أن لديها أموالا لإعادة التوطين والحماية. ولأن قصتها اكتسبت اهتماما عالميا، فهذه الأموال مطلوبة لتنشئتها بأمان في بلد جديد”.

وعلقت رهف محمد، اليوم الثلاثاء، عن “امتنانها لهؤلاء الأشخاص”، وقالت في تغريدة لها على صفحتها في موقع “تويتر”: “لقد قاموا بعمل رائع لجمع الأموال لدعمي.. أنا فخورة بذلك”.

I’m so thankful for these guys, they have done a great job raising funds to support me

I wish I knew there good intentions before I tweeted that I don’t acknowledge them

But now I’m proudly acknowledging this https://t.co/1sWhMNu8wQ

— Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 29, 2019