الأخلاق بقت بدعة.. رسالة شديدة اللهجة من لقاء الخميسي الى الجمهور

وجهت الفنانة لقاء الخميسي، رسالة شديدة اللهجة لكل من يتعمد الإساءة لغيره، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أم في الحياة اليومية، خاصة بعد واقعة حارس مرمى الاتحاد السكندري، الذي غادر ملعب مباراة فريقه وهو في نوبة بكاء شديدة.

وكتبت لقاء الخميسي، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”: في صديق الصفحة كتب تعليق رائع (إنما الأُمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا)، للأسف الأخلاق بقت بدعة وبقى الطبيعي اختلاق المؤامرات والكذب والادعاءات الباطلة، وأيًا ما يكون يفترض افتراضات من عقله المبدع اللي صور له أشياء يعلم الله وحده من أي مكان بدأت وسوف تنتهي!.

وتابعت لقاء الخميسي: أي حد يحب يقول أي حاجة وهو ولا فاهم فيها ولا عنده إثباتاته يطلع ينور ساحة الحياة ويدعي بالباطل على أي حد لمجرد إشفاء غليله وأحقاده اللي كانت نتيجة فشله في اثبات ذاته ونجاحه، فيقرر أنه يشبع إحساسه الداخلي بالضعف والفقر الإنساني والعملي ويتهم الآخرين بالسوء.. لنا الله فعلًا.. إحنا محتاجين إعادة إصلاح وتهذيب للنفس.

وكانت تضامنت الفنانة لقاء الخميسي، مع أحمد يحيى حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، الذي هاجمته جماهير نادي الاتحاد بعد دخول 5 أهداف في شباكه، وغادر ملعب المباراة.

وكتبت لقاء الخميسي، منشور على “فيسبوك”، تدعم خلاله حارس المرمى أحمد يحيى، قائلة: الحقيقة أن الواحد ساكت بقاله سنين، بس اللي حصل النهاردة لا يسكت عليه، الأخلاق راحت فين الإنسانية راحت فين؟ إيه بجد اللي حصل للناس؟.