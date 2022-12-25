الأرجنتين.. البنك المركزي يحسم أنباء وضع صورة ميسي على عملة نقدية

رد البنك المركزي الأرجنتيني على إمكانية وضع صورة قائد منتخب التانجو، ليونيل ميسي، على إحدى فئات العملة المحلية بعد التتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وخرجت بعض الأنباء عن دراسة البنك المركزي الأرجنتيني وضع صورة ميسي على فئة 1000 بيزو تكريمًا للمنتخب الذي نجح في حصد النجمة الثالثة في مونديال قطر على حساب حامل اللقب فرنسا.

وتحدث المتحدث الرسمي للبنك المركزي الأرجنتيني، فرناندو ألونسو، ووضح الأمر في تصريحات لوكالة “فرانس برس” الفرنسية: “لا صحة لهذه الأخبار، هذا الموضوع ليس على جدول أعمالنا في البنك المركزي”.

وكان ميسي له دورًا محوريًا في تتويج الأرجنتين ببطولة كأس العالم بعد غياب دام 36 عامًا منذ أن حقق التانجو اللقب بقيادة، دييجو أرماندو مارادونا.

وقاد ميسيمنتخب “التانغو” للفوز بكأس العالم، على حساب نظيره الفرنسي، إثر تغلبه عليه (4-2) بركلات الترجيح، يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب “لوسيل” بقطر، وحصول “البرغوث” على لقب أفضل لاعب في البطولة.