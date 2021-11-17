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الأرجنتين تحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022

17 - نوفمبر - 2021
منتخب الأرجنتين

منتخب الأرجنتين

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تمكن منتخب الأرجنتين لكرة القدم، من حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022، الأربعاء، رغم التعادل السلبي مع البرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

ولم يدرك حتى اللاعبون الأرجنتينيون أنهم تأهلوا سوى بعد فترة من انتهاء المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للتصفيات أمريكا الجنوبية، والتي أقيمت في ملعب “سان خوان ديل بايكينتيناريو”.

وضمن المنتخب الأرجنتيني التأهل إلى نهائيات قطر حسابيا، بعد خسارة الأوروغواي 0-3 أمام بوليفيا وتشيلي أمام الإكوادور بنتيجة 0-2.

وشارك نجم هجوم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي في المباراة كأساسي، بعد تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن المباراة الماضية.

بالمقابل افتقد منتخب البرازيل نجمه، نيمار دا سيلفا، في المباراة المقررة أمام منتخب الأرجنتين، وذلك بداعي تعرضه للإصابة في الفخذ.

وتتصدر البرازيل، التي ضمنت مكانها في النهائيات الأسبوع الماضي، ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 35 نقطة بينما تملك الأرجنتين 29 نقطة، متقدمة بست نقاط على الإكوادور التي تحتل المركز الثالث.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع فريق من قارة أخرى.

‏وتعتبر هذه المرة الثالثة عشر على التوالي التي تتأهل فيها الأرجنتين لكأس العالم بعد أن فشلت في التأهل مرة واحدة فقط، إلى نهائيات 1970 في المكسيك.

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