الأرجنتين ليست بينهما.. ميسي يرشّح منتخبَين للفوز بكأس العالم

رشح ليونيل ميسي قائد الأرجنتين منتخبَي فرنسا والبرازيل للفوز بكأس العالم لكرة القدم في قطر، لأنهما يمتلكان مجموعة أساسية من اللاعبين الذين لعبوا معا لفترة طويلة.

وقال ميسي إن البرازيل وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا من المنتخبات المرشحة دائما للفوز، لكنّ المهاجم البالغ 35 عامًا يشعر أن فرنسا والبرازيل هما أفضل فريقين حاليا قبل المشاركة في كأس العالم بين 20 تشرين الثاني و18 كانون الأول.

وقال ميسي لدايركت تي.في سبورتس: “هناك دائما منتخبات عظيمة … لكن إذا كان عليّ الاختيار فإن البرازيل وفرنسا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم. يملكان نفس المجموعة (من اللاعبين) منذ فترة طويلة. يقدّم المنتخبان عروضًا جيدة. فرنسا، بغض النظر عن بطولة أوروبا الأخيرة حين خرجت من دور الستة عشر .. لديها بعض اللاعبين الرائعين”.

وأضاف نجم باريس سان جيرمان: “لديها طريقة لعب واضحة ونفس المدرب (ديدييه ديشان). البرازيل لم تتغير تقريبا (تحت قيادة تيتي)”.

ولم يذكر ميسي الأرجنتين، التي لم تخسر في 35 مباراة، من بين المرشحين رغم فوز فريق المدرب ليونيل سكالوني بكأس كوبا أميركا العام الماضي بعد تغلبه على البرازيل في النهائي.

لكنّ الأرجنتين تعرضت مؤخرًا لمشاكل بسبب إصابة لاعبين بارزين مثل باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا.

ووصف سكالوني جدول المباريات المزدحم في أكتوبر بأنه “رهيب”، لكنه حثّ لاعبيه على اللعب بقوة وعدم التفكير في تجنّب مخاطر الإصابة قبل كأس العالم.

وقال سكالوني “نحن في مرحلة صعبة للغاية. يخوض اللاعبون الكثير من المباريات. قد تحدث مشاكل بسبب الإصابات لكنها جزء من مسيرة أي لاعب مميز يشارك مع المنتخب الوطني”.