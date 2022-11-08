الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأرجنتين.. منع 6 آلاف مشجّع من دخول ملاعب المونديال

منذ 38 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلنت حكومة مدينة بوينس أيرس، أن مشجعين متورطين في جمعيات غير قانونية وآخرين مدينين برسوم غذائية، هم جزء من قائمة تضم نحو ستة آلاف مشجع أرجنتيني لن يُسمح لهم بدخول ملاعب مونديال 2022.

وقال وزير العدل والأمن في المدينة “مارسيلو دي أليساندرو”، لمحطة إذاعية محلية: “نريد إعادة السلام إلى كرة القدم وأن يكون العنف خارج الملاعب. تم إدراجهم لانتمائهم لجماهير عنيفة ومشاركتهم في أعمال عنف وجمعيات غير مشروعة، مثل أعمال تجارية محظورة في الشوارع ودفع نفقة مستحقة من الوالدين المطلقين”.

وأضاف: “لتنفيذ الضوابط في مونديال 2022 كما هو الحال دائما في كأس العالم، سيتم إرسال وفود من مختلف الأجهزة الشرطية في الدولة للعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات الأمنية القطرية”.

كما أشار أليساندرو إلى أن نحو ثلاثة آلاف مشجع من بين الستة آلاف لا يسمح لهم بحضور مباريات الدوري المحلي في الأرجنتين.

يُذكر أنه في جزيران، وقّعت وزارة الأمن الوطني اتفاقية تعاون مع السفارة القطرية لمنع مثيري الشغب الأرجنتينيين من حضور كأس العالم.

    المزيد من منوعات

    ريهام حجاج
    ريهام حجاج تستعد لتصوير مسلسل "جميلة " في ديسمبر
    كأس العالم لكرة القدم 2022 - قطر
    مدرب الدنمرك يعلن تشكيلة من أصحاب الخبرة لـ كأس العالم
    "روزي" أصغر مشاركة بقمة المناخ
    تعرف على "روزي" أصغر مشاركة بقمة المناخ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع... فكم بلغ؟
    حسين جعفر
    جريمة مروعة في خلدة ضحيتها شاب عشريني!
    بشير الجميل
    بالفيديو: هذا من أمر باغتيال بشير الجميل