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الأرصاد الجوية: ثوران بركان في أيسلندا للمرة الرابعة منذ ديسمبر

منذ ساعة واحدة
صورة مثيرة توثق ثوران بركان في ايسلندا

صورة مثيرة توثق ثوران بركان في ايسلندا

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قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا إن بركانا ثار اليوم السبت 16 مارس/آذار 2024، للمرة الرابعة منذ ديسمبر كانون الأول، مطلقا حمما برتقالية اللون.

وتحذر السلطات منذ أسابيع من ثوران وشيك في شبه جزيرة ريكيانيس الواقعة جنوبي العاصمة ريكيافيك مباشرة، وهو الثوران السابع للبركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.

وكان البركان قد ثار آخر مرة في أوائل فبراير شباط مما أدى إلى انقطاع التدفئة عن أكثر من 20 ألف شخص بعد أن تضررت الطرق وخطوط الأنابيب بشدة من تدفقات الحمم البركانية في حين أدى ثورانه في يناير كانون الثاني إلى تدمير عدة منازل في بلدة لصيد الأسماك.

ويوجد في أيسلندا أكثر من 30 بركانا نشطا، مما يجعل الجزيرة الواقعة في شمال أوروبا مقصدا رئيسيا لسياحة البراكين، وهو قطاع متخصص يجذب الآلاف من الباحثين عن الإثارة.

    المصدر :
  • رويترز

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