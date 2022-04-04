من هم الازواج الأكثر ارتباطاً واقل عرضه للإنفصال؟

قد تكون خطوة كبيرة في أي علاقة، لكنّ دراسة جديدة تدعي أنّ الأزواج الذين يجمعون أموالهم فيما بينهم لديهم تواصل أفضل وهم أقل عرضة للانفصال.

وفي دراسة اجرتها “دايلي ميل” وترجمتها”صوت بيروت انترناشونال” يقول الباحثون فيها أنّ هذا ينطبق بشكل خاص على الأزواج ذوي الدخل المنخفض الذين يجمعون حساباتهم المصرفية بدلاً من الاحتفاظ بحسابات منفصلة، اكتشفوا أنّ الأزواج ذوي الموارد المالية المجمعة لديهم تفاعلات أكثر إيجابية واستقراراً، مما أدى بهم إلى استخدام لغة مشتركة لوصف علاقاتهم، فهم يستخدمون العديد من الضمائر مثل ‘ نحن ‘، ‘ لنا ‘وعدد أقل من الضمائر مثل’ أنا ‘، كما وجد باحثون في جامعة كورنيل في نيويورك.

لقد استمد الباحثون من نظرية الترابط في علم النفس الاجتماعي الكلاسيكي، والتي تشير إلى أنه من أجل تقييم وفهم جودة علاقة الزوجين، من المهم النظر في الوضع الفريد لكل تفاعل، وكذلك احتياجات الفرد وأفكاره ودوافعه.

قادت الدراسة إميلي جاربينسكي، أستاذة مشاركة في التسويق والاتصالات الإدارية في كلية صموئيل كورتيس جونسون للدراسات العليا في الإدارة في كورنيل.

وقالت: “توقعنا أن تزيد الموارد المالية المجمعة من مستوى اعتماد الفرد على شريكه، بالإضافة إلى مواءمة اهتمامات وأهداف الزوجين المالية، وهي أشياء تخبرنا نظرية الترابط أنها مرتبطة بمستويات عالية من جودة العلاقة.”

اكتشف الخبراء أنّ الأزواج الذين لديهم حسابات مالية مشتركة استخدموا أيضاً المزيد من كلمات الانتماء مثل ‘موافق، ”تواصل’، ‘صديق’، ‘اللطف’،’ استمع’، و’سلام’، بالإضافة إلى ذلك، قام المؤلفون بتحليل بيانات المسح عبر عينات السكان في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، أظهرت النتائج التي توصلوا إليها ارتباطاً أقوى بين تجميع الموارد المالية ورضا العلاقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مقارنة باليابان.

وقالت جاربينسكي: “نشك في أنّ الاختلاف في القوة يرجع إلى حقيقة أنّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ثقافتان فرديتان، في حين أنّ اليابان ثقافة جماعية”، تميل الثقافات الفردية إلى التركيز على الذات وهوية’ أنا ‘، بينما تركز الثقافات الجماعية على عضوية المجموعة وهوية’ نحن’.

نظراً لأنّ أعضاء الثقافات الجماعية، مثل اليابان، اعتادوا بالفعل على التركيز على الآخرين، فقد لا تستفيد علاقتهم بقوة من زيادة الاعتماد المتبادل كما هو الحال عندما يجمع الأزواج من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مواردهم المالية معاً.

وأضافت: “نأمل من خلال هذه الدراسة، تحديد من يستفيد أكثر من تجميع الموارد المالية، ولماذا يمكن أن تساعد الأبحاث في هذا المجال الأزواج على تحديد كيفية تنظيم مواردهم المالية لتحقيق أقصى قدر من جودة العلاقة وتحسين رفاهيتهم في نهاية المطاف.”