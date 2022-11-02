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الأساتذة للتنس.. ألكاراز يفوز في بداية مشواره ببطولة باريس

منذ 10 دقائق
كارلوس ألكاراز

كارلوس ألكاراز

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تأهل كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا بسهولة إلى الدور الثالث ببطولة باريس للأساتذة للتنس بفوزه 6-4 و6-4 على يوشيهيتو نيشيوكا، الأربعاء، فيما خرج دانييل ميدفيديف على يد ألكيس دي مينو.

وبدأ ألكاراز المباراة بقوة وسدد 30 ضربة ناجحة ليتفوق على منافسه الياباني رغم أنه خسر شوط إرساله في المجموعة الأولى في فرصة الكسر الوحيدة التي واجهها طوال اللقاء.

وقال اللاعب الإسباني البالغ عمره 19 عاما “لا تكون المباريات الأولى سهلة على الإطلاق. يجب عليك أن تكون في قمة تركيزك، يجب عليك أن تصل إلى إيقاع جيد وشعور جيد في المباريات الأولى”.

وأضاف “كان علي التأقلم مع الملعب خلال المباراة. شعرت أن الأرضية سريعة، لكنني أجيد اللعب داخل الصالات… يناسب هذا النوع من الملاعب أسلوب لعبي”.

وخرج ميدفيديف، الفائز ببطولة فيينا مطلع الأسبوع الجاري، من البطولة أمام دي مينو الذي حقق فوزا 6-4 و2-6 و7-5 وهو الأول له أمام أحد المصنفين الخمسة الأوائل عالميا في 19 مباراة.

وضرب ميدفيديف مضربه في الأرض محبطا بعد أن ارتكب خطأ مزدوجا على الإرسال في نقطة المباراة، قبل أن يصافح دي مينو على الشبكة.

وقال دي مينو “إننا في نهاية العام، الجميع متعب بعض الشيء، ولكنني فخور جدا بأدائي. لعبت بذكاء شديد. لقد كانت معركة محتدمة وأنا سعيد جدا بقدرتي على الفوز”.

ومن المقرر أن يواجه اللاعب الأسترالي منافسه الأمريكي فرنسيس تيافو، الذي بلغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة، الذي تغلب على جاك درابر غير المصنف 6-3 و7-5.

وفي وقت سابق اليوم، قدم ستيفانوس تيتيباس أداء جيدا ليتفوق على دان إيفانز إذ أنه كسر إرسال اللاعب البريطاني في بداية كل مجموعة واستغل الأخطاء السهلة التي ارتكبها منافسه ليفوز 6-3 و6-4.

وحافظ الكندي فليكس أوجيه-ألياسيم على آماله في حصد أحد مقعدين متبقيين في البطولة الختامية لموسم اتحاد المحترفين بفوز صعب 6-7 و6-4 و7-6 على السويدي ميكل يمير.

    المصدر :
  • رويترز

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