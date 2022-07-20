الأسترالية إليانور باترسون تحرز ذهبية القفز العالي

اختارت الأسترالية إليانور باترسون الموعد المثالي لأفضل أداء شخصي حيث حققت 2.02 متر لتحرز ذهبية منافسات القفز العالي ببطولة العالم لألعاب القوى الليلة الماضية.

وفشلت باترسون في محاولتين عند ارتفاع 1.98 متر، ومرة واحدة عند ارتفاع مترين، لكنها نجحت عند ارتفاع 2.02 متر من المحاولة الأولى لتخطف الذهبية من الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ والتي عبرت الارتفاع ذاته في المحاولة الثانية.

ونالت الإيطالية إيلينا فالورتيجارا البرونزية بعد معادلة أفضل أداء شخصي لها عند ارتفاع مترين.

وقالت باترسون “تحقيق 2.02 متر أمر لا يصدق. الكثير من المتسابقات تخطين حاجز المترين وكان أداء استثنائيا من الجميع. أنا سعيدة جدا بهذا الرقم وفخورة بنفسي وفريقي المعاون”.

وغابت ماريا لاسيتسكين، البطلة الأولمبية وبطلة العالم عدة مرات، بسبب حظر مشاركة متسابقي روسيا في البطولة المقامة في يوجين بولاية أوريجون.