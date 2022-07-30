الأسطورة فيرغسون يعود إلى مانشستر يونايتد

في خطوة لتصحيح مسار فريق الشياطين الحمر، أعادت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون للعمل بالنادي في منصب رسمي.

وكان أسطورة تدريب مانشستر يونايتد قد رحل عن النادي في صيف 2013 بعد علاقة دامت 26 عاماً، شهدت تتويج الفريق بـ38 لقبا منها 13 بطولة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ ترك فيرغسون منصب المدير الفني لليونايتد عانى الفريق على مدار نحو عقد من الزمن، من عدم التتويج بأي بطولة كبرى باستثناء الدوري الأوروبي 2017 وبعض الكؤوس المحلية.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أكدت في تقرير لها أن إدارة مانشستر يونايتد متمثلة في ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي، قررت إنشاء مركز فكري استشاري لإدارة النادي لتقديم الاستشارة للنادي في عدة ملفات.

ويتشكل هذا المركز من فيرغسون، بالإضافة لنجم اليونايتد وإنجلترا السابق بريان روبسون، والرئيس التنفيذي السابق ديفيد جيل ومدير كرة القدم بالنادي جون مورتو.

هذه اللجنة الخماسية ستقوم بالعمل على 3 ملفات، منها علاقة الجماهير بالنادي، التي تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب سوء النتائج واختيارات المدربين والخسائر الثقيلة.

وستعمل اللجنة كذلك على إعادة تطوير فرق الناشئين بالنادي، وكذلك إعادة بناء الفريق الأول للشياطين الحمر بالتعاون مع الطاقم الفني.

ورغم أن بعض المسائل الكروية سيتم مناقشتها داخل المجموعة، لكن رفاق فيرجسون لن يحاولوا التدخل في عمل مدير الكرة “مورتو”.