الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع ومؤشر ستوكس 600 الأوروبي يصعد 0.2%

ارتفع مؤشر الأسهم القياسية الأوروبي اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، وبلغ المؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا مرتفعا، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع وقد تلقي بعض الضوء على الموعد الذي ربما يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة عند الإغلاق مدعوما بقفزة في قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.7 بالمئة ليرتفع أمس الاثنين من أدنى مستوى له في أربعة أشهر بفضل زيادة أسعار المعادن.

وزاد مؤشر التكنولوجيا واحدا بالمئة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2000.

وربح المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة ليتفوق على أداء مؤشرات إقليمية أخرى ويرتفع 4.8 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 نحو أربعة بالمئة منذ بداية العام بعد قفزة بنحو 13 بالمئة في 2023 نتيجة زيادة الرهانات على خفض وشيك لأسعار الفائدة.

وفقدت موجة الصعود في السوق بعض القوة الدافعة في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الحاسمة في منطقة اليورو والولايات المتحدة، بعد أن أدى تزايد التفاؤل الناجم عن الذكاء الاصطناعي إلى دفع المؤشر ستوكس 600 إلى مستوى قياسي مرتفع الأسبوع الماضي.

ولم يستبعد محافظ البنك المركزي السويدي إريك ثيدين، وهو أيضا عضو البنك المركزي الأوروبي، إمكان خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2024 مع الأخذ في الاعتبار انخفاض التضخم.

وانخفض مؤشر الرعاية الصحية 0.1 بالمئة مع هبوط سهم نوفو نورديسك المصنعة لعقار ويجوفي الرائج للسمنة بما يصل إلى 4.5 بالمئة خلال اليوم، لكنه أغلق على انخفاض 1.2 بالمئة.

وقفز سهم هالو فريش الألمانية لتوصيل الوجبات 12.9 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 ويرتفع من انخفاض أمس الاثنين.

وزاد سهم جي.تي.تي 8.9 بالمئة بعدما أعلنت الشركة الفرنسية للهندسة عن نتائج أفضل من المتوقع للعام بأكمله.