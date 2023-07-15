الأغلى بين أندية بريطانيا.. أرسنال يتعاقد مع ديكلان رايس بصفقة قياسية

‭‭‭ ‬‬‬أعلن أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انضمام لاعب وسط منتخب إنجلترا ديكلان رايس إلى صفوفه من وست هام بعقد طويل الأجل (السبت 15-7-2023).

ولم يكشف أرسنال عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام محلية تكهنت بأن الصفقة هي الأغلى بين أندية بريطانيا بعد الاتفاق على دفع 105 ملايين جنيه استرليني (137.45 مليون دولار).

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان “إنه لاعب صاحب إمكانات هائلة وكان ينافس بمستويات مرتفعة في الدوري الممتاز ومع منتخب إنجلترا لعدة مواسم”.

وأضاف “يجلب لنا ديكلان قدرات لا غبار عليها ويملك موهبة استثنائية ولديه مقومات للنجاح الباهر هنا”.

وتتخطى صفقة رايس (24 عاما) الرقم القياسي لجاك جريليش حين انتقل من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه استرليني في 2021.

كما أصبح أغلى لاعب في تاريخ أرسنال متخطيا نيكولا بيبي الذي انضم من ليل نظير 72 مليون جنيه استرليني في 2019.

لكن الصفقة أقل بفارق بسيط عما دفعه تشيلسي لضم لاعب وسط بنفيكا إنزو فرنانديز هذا العام (107 ملايين جنيه استرليني) ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وغادر رايس وست هام بعد أن قاده للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي واحتلال المركز 14 في الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

واختير أفضل لاعب في موسم دوري المؤتمر عقب تحقيق وست هام لأول لقب أوروبي خلال أكثر من نصف قرن، وأول لقب كبير منذ كأس الاتحاد الإنجليزي 1980.

وسيعزز رايس تشكيلة أرتيتا عقب رحيل جرانيت تشاكا إذ يتطلع أرسنال للمنافسة مجددا على لقب الدوري والمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد غياب منذ موسم 2016-2017.