الأغلى عربياً.. إنجاز المنتخب الأخضر ينضم لأكبر مفاجآت تاريخ كأس العالم

حقّق المنتخب السعودي واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم في التاريخ، (الثلاثاء 22-11-2022)، حين فاز على الأرجنتين 2-1 في الدور الاول في الدوحة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

وألقت وكالة فرانس برس الضوء على أكبر ست مفاجآت وقعت في تاريخ كأس العالم الذي انطلق عام 1930.

1950 – الولايات المتحدة الأميركية 1 إنكلترا 0

وصلت إنكلترا إلى مونديال البرازيل كواحدة من المرشحين للقب بعد أن اختارت اللعب في المونديال لأول مرة. لكنّ مكانة إنكلترا كواحدة من القوى العظمى في كرة القدم تعرّضت لضربة كبيرة على يد المنتخب الأميركي المغمور آنذاك كرويًا، حيث أحرز جو غايتيينز هدف الفوز في بيلو أوريزونتي.

1966 – كوريا الشمالية 1 ايطاليا 0

كتب دو-إيك باك اسمه في سجلات كأس العالم بهدف فاجأ فريقًا إيطاليًا قويًا ودفع الـ”أتزوري” للخروج من البطولة. عاد المنتخب الإيطالي إلى روما ليقوم المشجعون الساخطون برشقه بالطماطم. وانتهت مسيرة كوريا الشمالية آنذاك في ربع النهائي بخسارة 3-5 أمام البرتغال بقيادة أوزيبيو.

1982 – الجزائر 2 ألمانيا الغربية 1

وصلت الجزائر إلى نهائيات كأس العالم في إسبانيا باعتبارها منتخب متواضع، حيث لعب المنتخب العربي في أول نهائيات كأس العالم له على الإطلاق.

لكنّ هدفي رابح ماجر ولخضر بلومي مقابل هدف كارل هاينز رومينيغه لالمانيا الغربية، ضمنا انتصارا شهيرًا ومدويًا. انتهت المغامرة الجزائرية بحزن شديد نتيجة ما سُمي بـ “عار خيخون” بعدما تغلبت ألمانيا الغربية على النمسا 1-صفر في نتيجة مفيدة للطرفين إذ ضمنا التأهل معاً، بينما أقصي “محاربو الصحراء”.

وعقب هذه المباراة أجرى الاتحاد الدولي “فيفا” تعديلا مهما فرض إقامة آخر مباراتين بأي مجموعة في توقيت واحد، منعا للتلاعب.

1990 – الكاميرون 1 الأرجنتين 0

بدأت الأرجنتين النهائيات في إيطاليا بصفتها حاملة اللقب بعد فوزها بقيادة دييغو مارادونا بمونديال 1986 في المكسيك. لكن حتى مارادونا لم يكن قادرًا على منع الكاميرون من تحقيق مفاجأة كبيرة حيث سجل فرانسوا أومام-بيك هدف الفوز في سان سيرو في ميلانو.

ورغم طرد لاعبين من المنتخب الكاميروني، نجح “الأسود التي لا تقهر” في الاحتفاظ بالفوز التاريخي.

2002 السنغال 1 فرنسا 0

رشّح الكثيرون عام 2002 أن تذهب فرنسا بطلة مونديال 1998 ويورو 2020 مرة أخرى بعيداً في نهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان.

لكن السنغال التي كانت تشارك في كأس العالم للمرة الأولى، حطمت آمال الفرنسيين حيث سجل بابا بوبا ديوب الهدف الوحيد في مفاجأة أخرى في افتتاح البطولة. وأقصيت بعدها فرنسا من الدول الأول.

2022 – السعودية 2 الأرجنتين 1

دخلت الارجنتين بقيادة ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، إلى مونديال قطر 2022 وهي من بين كبار المرشحين للذهاب بعيداً في النهائيات. إلا أنّ المنتخب السعودي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل وأسقط بطل كوبا أميركا 2021 بهدفين لصالح الشهري وسالم الدوسري بعدما كان ميسي نفسه افتتح التسجيل للأرجنتين من ركلة جزاء.