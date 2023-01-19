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الأمريكية فولينتس تصعق كودرميتوفا وتبلغ الدور الثالث في أستراليا المفتوحة

منذ 6 دقائق
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

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صعقت كاتي فولينتس المتأهلة من التصفيات منافستها فيرونيكا كودرميتوفا المصنفة التاسعة بنتيجة 6-4 و2-6 و6-2 لتبلغ الدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتواصل البداية القوية للاعبي أمريكا في أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام اليوم الخميس.

وفي ظهورها السادس في قرعة الدور الرئيسي ببطولة كبرى، أصبحت المصنفة 113 عالميا أول لاعبة متأهلة من التصفيات تبلغ الدور الثالث في منافسات فردي السيدات في ملبورن بارك منذ ليندسي ديفنفورت، الفائزة بثلاثة ألقاب كبرى، في 1993.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 21 عاما في مقابلة بعد المباراة “فجأة عندما وصلت إلى نقطة حسم المباراة قلت ‭’‬يا إلهي أملك فرصة حسم المباراة أمام المصنفة التاسعة‭’‬، ثم تبدأ السعي خلفها”.

وأضافت بعد أهم فوز في مسيرتها “لم ألعب من قبل أمام مدرجات ممتلئة، وكان هناك جماهير تمدني بالطاقة، لذا فهذا رائع”.

ويأتي انتصار فولينتس بعد يوم من فوز الأمريكي ماكينزي ماكدونالد على الإسباني رافائيل نادال حامل اللقب، وانتصار كل من جيسيكا بيجولا وماديسون كيز وفرنسيس تيافو.

وتلعب فولينتس أمام الصينية تشانغ شواي أو الكرواتية بترا مارتيتش من أجل مكان في الدور الرابع.

    المصدر :
  • رويترز

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