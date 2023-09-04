الأمطار تنهي مهرجان "الرجل المحترق" بولاية نيفادا الأمريكية

استعد آلاف الأشخاص الذين احتفلوا بمهرجان (بيرنينج مان) “الرجل المحترق” لترك موقع الاحتفال بصورة جماعية الاثنين مع انتهاء فعاليات هذا المهرجان الفني في صحراء نيفادا وسط بيئة موحلة بدلا من التجمع حول دمية مشتعلة تحمل الاسم نفسه.

وحولت الأمطار التي هطلت في مطلع هذا الأسبوع موقع المهرجان الذي كان يكتظ بالمحتفلين في السابق إلى تربة موحلة.

وقالت السلطات أمس الأحد 3\9\2023 إن شخصا توفي في المهرجان الذي يقام في صحراء بلاك روك، دون أن تقدم تفاصيل تذكر، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا في الواقعة.

وقال منظمو المهرجان على الإنترنت إنهم يتوقعون السماح رسميا للمركبات بالمغادرة عند ظهر اليوم الاثنين 4\9\2023 بالتوقيت المحلي، لكن بعض الحاضرين قالوا لرويترز إن عددا من المركبات غادر قبل الفجر بالفعل، والعديد منها يكافح لعبور المنحدرات.

وأظهرت صور منشورة على مواقع الإنترنت مركبات ضخمة غارقة في الوحل حتى حواف إطاراتها ووضع بعضها ألواحا أسفل الإطارات حتى يسهل جرها.

ويبعد المهرجان نحو ‭‭‭24‬‬‬ كيلومترا من أقرب مدينة و177 كيلومترا شمال مدينة رينو في ولاية نيفادا.

وطلب المنظمون من الأشخاص تأجيل مغادرتهم حتى صباح غد الثلاثاء 5\9\2023 لمنع الازدحام إذا أمكن ذلك.

وصدرت أوامر لنحو 70 ألف شخص بالبقاء في أماكنهم والحفاظ على الطعام والماء بعد أن أغلقت السلطات الطرق والمخارج، وطلب المسؤولون من جميع المركبات عدم ترك أماكنها.

لكن خبراء هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قالوا الاثنين إن الأمطار توقفت.

وقال مارك تشينارد خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية في كوليدج بارك بولاية ماريلاند “نعم، توقفت الأمطار هناك… سيكون الطقس مشمسا اليوم مع درجات حرارة تصل إلى السبعينيات (فهرنهايت).”

ويجتذب المهرجات عشرات الآلاف من الأشخاص سنويا إلى صحراء نيفادا لممارسة الفنون والرقص والاستمتاع بالأجواء. وافتتحت نسخة هذا العام في 27 أغسطس\آب وكان من المقرر أن تستمر حتى الاثنين.

وعادة ما يقام حفل وداع في الليلة قبل الأخيرة يحرق المحتفلون خلاله دمية خشبية عملاقة على هيئة رجل ويطلقون ألعابا نارية. ولم يحدث ذلك هذا العام لكن المنظمين قالوا إنه قد يحدث ليل الاثنين.