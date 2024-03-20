الأمم المتحدة تحذّر: عام 2024 سيشهد درجات حرارة غير مسبوقة!

حذرت الأمم المتحدة، من أن هناك “احتمالاً كبيراً” بأن يشهد عام 2024 درجات حرارة غير مسبوقة، بعدما اختتم العام الماضي عقداً كان الأكثر حراً على الإطلاق، ما يدفع الكوكب “إلى حافة الهاوية”.

حيث أعلنت الأمم المتحدة أن العقد المنصرم كان الأكثر حراً على الإطلاق، ما تسبب في تأثيرات مناخية خطرة، مثل ذوبان أنهار جليدية، وارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق في عام 2023، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

درجات حرارة غير مسبوقة

أظهر تقرير صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أن أرقاماً قياسية حُطمت مثل مستويات الغازات الدفيئة، ودرجات حرارة المساحة السطحية، ومعدلات المحتوى الحراري، وتحمض المحيطات، وارتفاع مستوى سطح البحر ونطاق الطوف الجليدي في القطب الجنوبي، وتراجع الأنهار الجليدية.

فيما قال عمر بدور من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي: “لا يمكننا أن نقول ذلك بشكل قاطع”، لكن “أعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يحطم عام 2024 الرقم القياسي لعام 2023 مجدداً”.

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الكوكب “على حافة الهاوية”، فيما “التلوث الناجم عن الوقود الأحفوري يسبب فوضى مناخية غير مسبوقة”. لكنه أضاف: “ما زال هناك وقت لإنقاذ البشرية والكوكب”، لكن يجب التحرك “الآن”.

بينما أكد التقرير أن 2023 كان العام الأكثر حراً على الإطلاق، مع بلوغ متوسط درجة حرارة سطح الكوكب 1,45 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية. وقال غوتيريش إن “كل جزء من الدرجة من احترار المناخ لديه تأثير على مستقبل الحياة على الأرض”.