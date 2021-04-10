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الأمير فيليب.. لماذا لم يكن ملكاً؟

10 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 11:21 مساءً
الأمير فيليب وزوجته الملكة إليزابيث

الأمير فيليب وزوجته الملكة إليزابيث

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مع أنه عاش مع الملكة إليزابيث الثانية منذ أكثر من 70 عاما وحتى قبل توليها العرش، إلا أن الأمير فيليب لم يحظ بلقب الملك.

ورحل الأمير فيليب (99 عاما) عن عالمنا، الجمعة، في قلعة ويندسور في مقاطعة باركشير، جنوب شرقي إنجلترا، إحدى أماكن الإقامة الرسمية للعائلة الحاكمة ببريطانيا.

وتزوج دوق إدنبره من الملكة إليزابيث الثانية قبل 5 سنوات من توليها العرش (عام 1947)، عندما كانت ولية للعهد، إبان حكم والدها الراحل، الملك جورج السادس.

وفي النظام الملكي البريطاني، ثمة قانون يتيح للمرأة التي تتزوج الملك أو ولي العهد أن تحصل على لقب ملكة عندما يتولى زوجها العرش,

لكن الرجال الذين يتزوجون الملكة لا يحصلون على لقب الملك، ويعتبر “الأمير القرين” فقط، ويحصل الرجال على لقب الملك في حالة واحدة وهي الوراثة.

وكان الأمير فيليب عندما تزوج الملكة أميرا سابقا على كل من اليونان والدنمارك، ولم يكن موضوعا في قائمة من سيتولون العرش البريطاني.

واستغرق الأمر 5 سنوات حتى نال فيليب لقب الأمير، أي في عام 1957، إذ كان منذ زواجه بالملكة يحمل لقب دوق إدنبره فقط.

والغريب في الأمر، أن ابنه الأمير تشارلز مرشح لنيل لقب ملك بريطانيا، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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