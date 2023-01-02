الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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الأمير هاري: أريد استعادة والدي وشقيقي

منذ دقيقتين
الأمير هاري

الأمير هاري

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قال الأمير هاري في تصريحات تلفزيونية إنه لم تكن هناك حاجة على الإطلاق إلى أن تكون علاقته المضطربة مع العائلة المالكة في بريطانيا على هذا النحو مضيفا أنه يريد “استعادة” والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير وليام.

وأضاف هاري في مقتطف من مقابلة مع محطة (آي.تي.​​في) التلفزيونية نُشر اليوم الاثنين “لم يظهروا أي استعداد للمصالحة” وقال “أريد أن استعيد والدي.. أريد أن أستعيد أخي”.

وتخلى الأمير هاري وزوجته ميجان، المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في مارس أذار 2020، قائلين إنهما يريدان بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدا عن المضايقات الإعلامية.

ومنذ ذلك الحين، ينتقد كل منهما الطريقة التي عوملا بها كأفراد من العائلة المالكة في بريطانيا بما في ذلك اتهام وجهه هاري لشقيقه الأمير وليام أمير ويلز بأنه صرخ في وجهه خلال اجتماع بشأن خططه المستقبلية.

وقالت محطة (آي.تي.​​في) التلفزيونية إن المقابلة ستذاع في الثامن من يناير كانون الثاني أي قبل يومين من موعد نشر السيرة الذاتية لهاري التي اختار لها عنوان (سبير) “الاحتياطي”.

    المصدر :
  • رويترز

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