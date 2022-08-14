الأمير هاري غاضبا.. ودعوى قضائية جديدة على الحكومة البريطانية

اتخذ دوق ساسكس، الأمير “هاري”، إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية وسكوتلاند يارد بعد أن قيل له إنه لن يحصل على نفس الدرجة من الحماية الشخصية عند زيارته لوطنه الأم من الولايات المتحدة، حيث رفع الأمير “هاري”، البالغ من العمر 37 عاماً، دعوى قضائية ثانية ضد وزارة الداخلية بشأن قرار عدم السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة عندما يزور بريطانيا حال عودته من كاليفورنيا.

وكان دوق ساسكس قد رفع بالفعل دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بشأن قرارها في عام 2020 بإلغاء الحماية الممولة من دافعي الضرائب، والتي يقول إنها تجعل من غير الآمن بالنسبة له القدوم إلى بريطانيا مع زوجته “ميغان ماركل” وطفليه؛ “آرتشي” و”ليليبت”.

وقد أخبر ممثلوه سابقاً كيف يريد إحضار أسرته من الولايات المتحدة، لكنهم “غير قادرين على العودة إلى منزله لأن الأمر خطير للغاية.

وأضاف المكتب القضائي أنه في مرحلة مبكرة، ولم يتم تسجيل أي جلسات استماع حتى الآن ولم يتم اتخاذ أي قرارات. ستركز القضية الجديدة على قرار اتخذته اللجنة التنفيذية للملكية وكبار الشخصيات (RAVEC) في يناير، والذي خلص إلى أنه لا ينبغي السماح للأفراد بالدفع مقابل الشرطة لحمايتهم. يهدد الكشف عن قضية محكمة ثانية بإثارة التوترات مع العائلة المالكة بسبب مزاعم بأن السكرتير الخاص للملكة، السير “إدوارد يونغ”، كان متورطًاً في قرار رفض حماية “هاري”.

ووفقاً للفريق القانوني للأمير، قيل إن هناك توترات كبيرة بين دوق ساسكس والسير “إدوارد”. من المحتمل أيضاً أن تثير أخبار اليوم استياء الحكومة، التي أنفقت 100 ألف جنيه إسترليني في معركتها القانونية حتى الآن، اعتباراً من سبتمبر 2021 ومايو في وقت سابق من هذا العام.