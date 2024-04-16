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الأمير هاري يستعد للمثول أمام المحكمة العليا في بريطانيا

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2024 10:24 صباحًا
الامير هاري

الامير هاري

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اضطر الأمير هاري إلى الاعتذار بعد أن انتهك “قواعد السرية” خلال معركته أمام المحكمة العليا ضد وزارة الداخلية البريطانية، وفق ما ذكرت صحيفة “تلغراف” اللندنية.

وكشفت وثائق المحكمة، أن دوق ساسكس أرسل بالبريد الإلكتروني إلى وزير شؤون المحاربين القدامى، السياسي البريطاني جوني ميرسير، معلومات سرية تتعلق بدعواه ضد وزارة الداخلية.

وكشف القاضي عن إهمال دوق ساسكس، وقال: “في نوفمبر 2023، خالف المدعي شروط السرية عن طريق إرسال بريد إلكتروني بمعلومات معينة إلى شريك في شركة شيلينغز، بالإضافة إلى جوني ميرسر”.

وحسب الصحيفة، تجادل وزارة الداخلية في أن مثل هذه الخروقات، تسببت لها في تكاليف غير ضرورية.

وقال القاضي إنه لا يريد التقليل من “خطورة” الخرق، لكنه خلص إلى أنه “ليس له أي تأثير” على التكاليف بشكل عام.

الأمير هاري يستعد للمثول أمام المحكمة العليا في بريطانيا
وصل الأمير هاري للمثول أمام المحكمة العليا إلى لندن للإدلاء بشهادته في الدعوى التي رفعها ضد صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.
وخسر الأمير هاري في عام 2020 بعد تخليه عن مهامه الملكية، إمكانية الحصول على حماية خاصة من الشرطة البريطانية.

وعلى أثر ذلك، بدأ الأمير البريطاني دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، تتعلق بإعادة توفير الترتيبات الأمنية له ولعائلته عندما يكونون في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنه “ورث خطرا أمنيا منذ ولادته وعلى مدى الحياة”، بسبب عائلته وشهرته.

وفي فبراير الماضي، خسر الأمير هاري، الطعن القانوني الذي قدمه ضد قرار الحكومة البريطانية رفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في بريطانيا.

وهذا الأسبوع، خسر أيضا الأمير هاري محاولته الأولى للاستئناف ضد رفض الطعن القانوني الذي تقدم به بشأن قرار الحكومة البريطانية رفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في بريطانيا.

وقال متحدث باسم المحكمة، حسب رويترز، إن المحكمة رفضت منح هاري الإذن بالاستئناف في الثامن من أبريل، وأن الأمير يمكنه التقدم مباشرة إلى محكمة الاستئناف.

وكانت القضية المرفوعة ضد الحكومة واحدة من عدة معارك قانونية خاضها هاري في السنوات الأخيرة، حيث شملت أيضا معارك ضد وسائل إعلام بريطانية.

    المصدر :
  • الحرة

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