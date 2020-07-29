الأمير ويليام يشارك في تدوين صوتي لرفع الوعي بالصحة العقلية..وما هي الإتهامات التي يواجهها؟

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قال مكتب الأمير وليام في قصر كنزينجتون إن الأمير شارك في تدوين صوتي شهير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مع بيتر كراوتش لاعب كرة القدم البريطاني السابق لرفع الوعي بمشكلات الصحة العقلية.

وكان الأمير وليام، حفيد الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب عرش بريطانيا، كثف في السنوات القليلة الماضية حملته من أجل قضايا الصحة العقلية وحث الناس على الحديث من خلال مبادرة خيرية.

وقال بيان قصر كنزينجتون يوم الأربعاء إن الأمير وليام كان يسعى لاستغلال شعبية لعبة كرة القدم لإظهار أن الصحة العقلية مهمة مثل الصحة البدنية.

وقال وليام في البيان الذي أصدره مكتبه ”كلنا لدينا صحة عقلية ويجب أن نظل جميعا لائقين عقليا“.

ومضى يقول ”من القوة وليس من الضعف الحديث عن الصحة العقلية. إذا لم تكن تشعر بأنك على ما يرام فإن شيئا ما يؤرقك تحدث عنه، ليس في الأمر مشكلة“.

ويواجه الأمير ويليام في الفترة الأخيرة اتهامات بشأن ضلوعه في الأسباب التي أدت بالأمير هاري للانفصال عن العائلة الملكية،

وفي هذا الإطار، كشفت تسريبات جديدة من الكتاب المنتظر ” العثور على الحرية” الذي سينشر في آب للصحفية كارولين دوراند والصحفي أوميد سكوبي اللذين يغطيان أخبار العائلة المالكة، والذي يكشف عن أسباب انفصال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن العائلة البريطانية المالكة، وتفاصيلا جديدة عن سبب خلاف الشقيقين، هاري ووليام.

ووفقا لصحف إنجليزية، نصح الأمير وليام شقيقه الأصغر هاري قبل الزواج قائلا: “ليس عليك الاستعجال بالزواج. خذ وقتك الكامل للتعرف بشكل حقيقي على هذه الفتاة”.

ووفقا للصنداي تايمز، فأن عبارة “هذه الفتاة” أثارت سخط هاري كثيرا، واعتبر فيها تعال كبير من شقيقه الأكبر، دوق كامبريدج، للفتاة الأميركية ميغان ماركل.