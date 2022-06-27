الأمين العام السابق للفيفا يطعن على إدانته بالرشوة

أعلن الفريق القانوني لجيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أنه سيطعن على إدانته بقبول رشوة في قضية تتعلق بحقوق البث الخاصة بكأس العالم.

وأدانت محكمة استئناف سويسرية الأسبوع الماضي الفرنسي فالك (61 عاما) بتهمة الرشوة وتزوير وثائق لكنها برأته من ارتكاب مخالفات إدارية أخرى، وقضت بحبسه لمدة 11 شهرا مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 20 ألف فرنك سويسري (20900 دولار) مع إيقاف التنفيذ أيضا.

وعمل فالك أمينا عاما للفيفا ما بين 2007 و2015.

وكانت محكمة أدنى درجة برأت فالك في 2020 من تهمتي تلقي الرشوة وارتكاب مخالفات جنائية كبيرة لكن الادعاء السويسري طعن على القرار.

في السياق، قال محاموه عبر البريد الإلكتروني: “السيد فالك لم يضر بالفيفا ومن ثم تم التأكيد منطقيا على تبرئته الكاملة من تهم سوء الإدارة”.

ووصف المحامون قرار محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أدنى بتبرئة فالك في عام 2020 من تهم فساد بأنه “خطأ فادح”، وقالوا إن العقود المعنية كانت لصالح الفيفا وتمت الموافقة عليها على جميع مستويات المنظمة العالمية لكرة القدم.

كما اشار المحامون الى أنهم سيرفعون القضية إلى المحكمة العليا في سويسرا وبالتالي فإن حكم الإدانة ليس نهائيا.