الأم الفاشلة.. غادة عبد الرازق فضّلت التمثيل والشهرة على ابنتها

قالت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق إنها قصرت مع ابنتها “روتانا”، وأنها فضّلت التمثيل والشهرة عليها.

وجاءت تصريحات غادة وفقا لما تناقلته وسائل إعلام مصرية، حيث اعتبرها العديد بأنها “أم فاشلة” وأنها اختارت التمثيل والشهرة على حساب ابنتها “روتانا”، وأنها أعادت غلطة أهلها مع ابنتها.

واعترفت غادة عبد الرازق، سابقا، بأنها لم تحظ بالاهتمام الكافي من عائلتها عندما كانت صغيرة.

وصرحت: “في حاجات كتير أثرت عليا من صغري منها وفاة والدي وأنا صغيرة”، وأضافت “أمي سابتني في وقت كنت محتاجة لها فيه”.

عمر غادة عبد الرازق

وعن عمرها الحقيقي، كشفت غادة، خلال مؤتمر صحفي على هامش تكريم أسرة مسلسل “لحم غزال”: “بقول الحقيقة والله أنا مواليد 70 أقسم بالله أنا مواليد 70 وبعدين مش خلاص قالوا إن أي تزوير في أوراق رسمية يتقبض عليهم يعني أنا مش داخلة بباسبوري ولا أنا ضارباه؟”.

وتابعت: “أنا بقول الحقيقة ما بكذبش أنا ست عندي خمسين سنة إن شاء الله شهر سبعة اللي جاية حيبقى عندي 51 والله أعمل إيه أجيب مصحف”.

واختتمت عبد الرازق حديثها قائلةً: “بعدين يا سيدي عن ستين أو سبعين أو ثمانين إيه حيفرق؟ يعني هي دي اللي حتقلل نجوميتي أو تزيدها؟ النجومية أو الممثل يتقيِّم بسنّه؟”.

غادة عبد الرازق في لوك جديد

من جهة أخرى، شاركت النجمة غادة عبد الرازق، مؤخرا، مع متابعيها على موقع “أنستقرام” مجموعة من الصور الجديدة.

وبدت غادة في لوك ومظهر جديد، ورجح البعض من متابعيها خضوها لعمليات تجميل ساهمت في أن تكون أصغر من سنها الحقيقي.

آخر مشاركات غادة عبد الرازق الفنية

وكان آخر أعمال النجمة غادة عبدالرازق مسلسل لحم غزال رمضان 2021 وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أجمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد سلامة.

وبدأت غادة عبد الرازق مسيرتها الفنية من بوابة الإعلانات التجارية، وقدمت عام 1993 أول أدوارها على شاشة السينما في فيلم “أجدع أناس”.