الأنصار يحاول استعادة الأجنبي المتألق

علم أن نادي الأنصار، يرغب في استعادة مهاجمه السنغالي الحاج مالك تال الذي تألق معه لسنوات.

ويعود الدوري اللبناني في الموسم المقبل بـ3 أجانب، وذلك بعدما حلت بلبنان أزمة اقتصادية حادة خلال السنوات الماضية.

وكشفت المصادر أن الأجواء إيجابية بين الأنصار والحاج مالك، ومن المرتقب أن تدخل المفاوضات في مراحل متقدمة في الأيام القادمة.

وكان الحاج مالك قد تصدر الدوري اللبناني مع الأنصار لموسمين متتاليين، بالإضافة إلى تقديمه عروض قوية.

وسقط الأنصار في فخ الخسارة أمام النجمة بنتيجة (2-1)، في مباراة نهائي كأس لبنان التي جرت على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية.

ويطمح الأنصار لاستعادة منصات التتويج بعد موسم صفري وبدون أي لقب، ما تسبب في حالة غضب جماهيري داخل النادي.