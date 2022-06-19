الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأنصار يحاول استعادة الأجنبي المتألق

منذ 3 دقائق
نادي الأنصار

نادي الأنصار

"كووورة"
A A A
طباعة المقال

علم أن نادي الأنصار، يرغب في استعادة مهاجمه السنغالي الحاج مالك تال الذي تألق معه لسنوات.

ويعود الدوري اللبناني في الموسم المقبل بـ3 أجانب، وذلك بعدما حلت بلبنان أزمة اقتصادية حادة خلال السنوات الماضية.

وكشفت المصادر أن الأجواء إيجابية بين الأنصار والحاج مالك، ومن المرتقب أن تدخل المفاوضات في مراحل متقدمة في الأيام القادمة.

وكان الحاج مالك قد تصدر الدوري اللبناني مع الأنصار لموسمين متتاليين، بالإضافة إلى تقديمه عروض قوية.

وسقط الأنصار في فخ الخسارة أمام النجمة بنتيجة (2-1)، في مباراة نهائي كأس لبنان التي جرت على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية.

ويطمح الأنصار لاستعادة منصات التتويج بعد موسم صفري وبدون أي لقب، ما تسبب في حالة غضب جماهيري داخل النادي.

    المزيد من منوعات

    صورة أرشيفية لرضيع
    غضب في الشارع التونسي.. حديث الولادة رمته امه في احدى المقابر
    الجعة
    الجعة تُساعد على زيادة تنوع البكتيريا المعوية
    روبرت ليفاندوفسكي
    ليفاندوفسكي واثق من استسلام بايرن ميونخ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية
    ارتفاع ضغط الدم
    4 عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا.. تجنّبوها!