“الأهالي غاضبون”.. مدرسةٌ تمنع التلاميذ من استخدام كلمتي “أم” و”أب”

أثارت ادارة احدى المدارس الابتدائية غضب الأهالي بعدما ألغت كلمتي “امي” و”ابي” واستبدلتها بعبارة “الكبار” لتجنّب التمييز بحق العائلات غير التقليدية او التلاميذ الذين لا يعيشون في اسرة صغيرة.

وقد تُرك الاهالي والتلاميذ في حيرة بسبب هذا القرار. واعلنت “مدرسة سان لوك الابتدائية” عبر موقعها الالكتروني: لدينا كود لغة متساوية للفريق. وتقديرا لكل انواع العائلات لا نقول “ام واب” ونقول “الكبار” بدلا من ذلك.

ويتابع الاعلان: “نعتمد مصطلح الكبار بدل الأم والأب كي نحترم مختلف انواع العائلات التي يعيش وسطها تلاميذنا”.

وقال أحد الأهالي في حديث لموقع ديلي ميل: “هذا الأمر سبّب لنا حيرة نحن الكبار. فما بالكم الاطفال؟ لم يفهموا لماذا لا يمكن للأساتذة ان يقولوا عن امهاتهم وآبائهم “ام” و”أب”. انا مدرك ان المدارس تسعى ان تأخذ بالاعتبار جميع انواع العائلات التي يأتي منها التلاميذ، الا انّ الغالبية لديهم أم وأب بصرف النظر اذا كانا يعيشان معا او منفصلين. فلماذا لا نجعل الأمر بسيطا بالنسبة الى الأطفال؟

وتعزو المدارس هذا التدبير الى الارتفاع الكبير لنسبة التلاميذ الذين لا يعيشون مع والدين بيولوجيين.

في السياق نفسه، تقول مدرسة أخرى عبر “سياسة التنوع والمساواة” انها تفضل استخدام مصطلح آخر ايضا. ” نستعمل مصطلح الأهل بدلا من ام واب لاننا مدركون ان عائلاتنا تتألف من

اشخاص متنوعين. هذا الاجراء يسمح للأطفال ان يحترموا التعددية وأن يعوا ان هناك انواع عائلات مختلفة عن العائلة التي ينتمون اليها،كما انه يساعدهم على ادراك ان رابط “العلاقات” هو الذي يصنع العائلة.