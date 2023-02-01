الأربعاء 10 رجب 1444 ﻫ - 1 فبراير 2023 |
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الأهلي إلى الدور الثاني في كأس العالم للأندية

منذ 19 ثانية
فريق الأهلي المصري

فريق الأهلي المصري

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اكتسح الأهلي المصري نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية نظيفة في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية في المغرب، ليتأهل بالتالي إلى الدور الثاني لمواجهة سياتل ساوندرز الأميركي.

وسجّل ثلاثية الأهلي حسين الشحات (45)، محمد شريف (56)، والجنوب أفريقي بيرسي تاو (86).

وقبل نهاية المباراة بثوان قليلة، تحصّل لاعب أوكلاند آدم ميتشل على بطاقة حمراء رفعها الحكم في وجهه بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في أي آر).

ويأتي هذا الفوز في حين يبحث الأهلي عن الارتقاء خطوة بعد حلوله ثالثاً في آخر نسختين.

وخاض الأهلي مباراته الافتتاحية في مونديال الأندية منتشياً من فوزه قبل عشرة أيام على غريمه الزمالك 3-0 أيضاً، في الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز.

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