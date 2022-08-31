الأهلي المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي سواريش بالتراضي

أعلن الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، انفصاله بالتراضي عن مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش وجهازه المعاون.

وقال النادي في بيان “وجه مجلس إدارة النادي الشكر لريكاردو سواريش المدير الفني وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية.

“أكد المجلس على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعدوه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة.

“نظرا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. يعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة”.

وتعاقد الأهلي مع سواريش في 30 يونيو حزيران الماضي خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لكن الفريق أنهى الموسم في المركز الثالث في الدوري وخسر أمام غريمه الزمالك في نهائي كأس مصر 2021.

وكان سواريش البالغ عمره 47 عاما قاد جيل فيسنتي لاحتلال المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.