السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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الأهلي يضرب موعدا مع ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ 41 دقيقة
النادي الأهلي- رويترز

النادي الأهلي- رويترز

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حقق النادي الأهلي المصري فوزًا قاتلًا على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي مساء اليوم السبت، بهدف نظيف في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في لقاء أقيم على ملعب “ابن بطوطة” بطنجة.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي بين الأهلي وريال مدريد الإسباني – بطل أوروبا – يوم الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي حقق الفوز على أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة بثلاثة أهداف دون رد، ثم الفوز على سياتل الأمريكي -بطل الكونكاكاف – بهدف دون رد عن طريق محمد مجدي “أفشة”.

وسيكون اللقاء الأول في نصف النهائي بين الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أما اللقاء الثاني بين الأهلي والريال سيكون الأربعاء.

جدير بالذكر أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، حيث حقق الفريق الأحمر المركز الثالث (الميدالية البرونزية) ثلاث مرات في نسخ 2006 و2020 و2021.

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