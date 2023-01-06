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الأوان قد فات بالفعل.. "كارثة" تُهدّد الأرض بحلول 2100

منذ 38 دقيقة
ثلثي الأنهار الجليدية في طريقها إلى الزوال

ثلثي الأنهار الجليدية في طريقها إلى الزوال

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أظهرت دراسة علمية جديدة أن ثلثي الأنهار الجليدية في العالم في طريقها إلى الزوال بحلول نهاية القرن، في ظلّ الاتجاهات الحالية لتغيّر المناخ.

الدراسة التي نشرت الخميس في مجلة “ساينس”، أجرت تحليلًا لجميع الأنهار الجليدية في العالم والتي يبلغ عددها 215 ألف نهر جليدي.

نتائج الدراسة

فيما خلصت إلى أن هذه الأنهار تذوب بشكل أسرع مما كان يعتقد العلماء. لكن مدى سرعة ذوبانها يعتمد على مقدار ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

كما أوضحت الدراسة أنه لم يعد بالإمكان التحرك لإنقاذ العديد من الأنهار الجليدية الصغيرة، لأنّ الأوان قد فات بالفعل.

إلى ذلك، تتوقع الدراسة الجديدة أن يتسبب الاحتباس الحراري العالمي في ذوبان ما بين 38 و64 تريليون طن متري من الجليد من الآن وحتى نهاية القرن، ما يعني إضافة 3.5 إلى 6.5 بوصة إلى مستويات سطح البحر.

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